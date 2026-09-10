السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع مُستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية

عقد اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، اجتماعاً، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية الخاصة بمتابعة أعمال تطوير مسجد السيدة حورية، والتي تتم بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف ومؤسسة مساجد لترميم وتطوير ورفع كفاءة مساجد آل البيت،حيث حضر الاجتماع: الدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس رامي رجب، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وبعض المعنيين من الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة ومجلس إدارة المسجد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أعمال تطوير البنية التحتية والواجهات، والزخارف، والمرافق، وأعمال الخشب والرخام، والأثاث، وأنظمة الصوت والضوء، بالإضافة للخدمات المتكاملة المزمع إتاحتها للمصلين والزائرين، والتي تمت فيها مراعاة الحفاظ على الأبعاد التاريخية والثقافية من أجل الحفاظ على الطابع الديني والأثري للمسجد.

جدير بالذكر أن مسجد السيدة حورية، يعد واحداً من أشهر مساجد المحافظة، وأنشأه محمد إسلام بك وأتمه من بعده ولده عثمان عام 1233هـ كما هو منقوش أعلى كتلة المدخل بالواجهة الرئيسية.

ويعتبر من المعالم البارزة التي تسعى المحافظة للحفاظ عليها وتطويرها، لا سيما وأنه يمثل وجهة دينية وسياحية مرموقة، إّذ يتميز بتصميم معماري وثراء زخرفي ،ولا يعد مسجداً فقط وإنما مجموعة ضريحية للسيدة حورية بالإضافة إلى تركيبتين خشبيتين لمريديها وهما الشيخ يوسف والشيخ سعد.

