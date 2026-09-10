ميلادك رحمة.. محافظ بني سويف يشهد احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، احتفالية نقابة السادة الأشراف، بعنوان "ميلادك رحمة،ضمن احتفالات النقابة بذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هـ/2026،وذلك بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، في حضور :السيد بلال حبش نائب المحافظ، السيد محمود الشربف نقيب السادة الأشراف، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ،الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمُجمّع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، الشيخ جابر البغدادي عضو اللجنة العلمية العُليا بنقابة الأشراف.

وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالتواجد والمشاركة في هذه المناسبة التي نحتفى فيها بذكرى مولد نبي الرحمة ورسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورحب بضيوف المحافظة من نقابة السادة الأشراف وفي مقدمتهم سماحة السيد محمود الشريف، وقدم لهم الشكر على هذه الدعوة الكريمة، حيث أكد أن الاحتفال بهذه الذكرى لا يقتصر على مجرد ذكرى وانتهت ، بل هي فرصة لاستعادة سيرة لشخصية كريمة ورسالة عظيمة وإحياء لقيم ومبادئ ومُثل عليا وأخلاق فاضلة ما أحوجنا إليها في هذه الأيام.

كما ثمّن محافظ بني سويف اختيار عنوان الاحتفالية التي تحمل"ميلادك رحمة"،لأن الرحمة كانت من أبرز ما حملته رسالة النبي الكريم ﷺ، مؤكدا على أن أجمل ما نتعلمه من السيرة النبوية أن بناء المجتمع لا يكون بالكلام فقط، وإنما بالأخلاق والعمل وتحمل المسؤولية، فالنبي ﷺ لم يبنِ أمة بالعلم وحده، ولا بالقوة وحدها، وإنما بنى الإنسان أولًا ورسخ فيه القيم والأخلاق والشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه ككل، ومن هنا تأتي أهمية دور العلماء والمشايخ والمؤسسات الدينية، في تقديم الخطاب الذي يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم،واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل بلدًا يحمل في وجدانه محبة النبي ﷺ وآل بيته وصحابته، وفي محافظة بني سويف، نحن نعتز بكل المؤسسات والجهات التي تعمل على نشر القيم الأصيلة، وتعزيز الوعي، وخدمة المجتمع.

بدأت الاحتفالية_التي قدمها الدكتور حسن الشاذلي_ بالاستماع لتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم لفضيلة القارئ عزت راشد ، ثم كلمة ترحيب لفضيلة الشيخ جابر بغدادي ،عبر خلالهاعن تقديره لمحافظ بني سويف لتلبية الدعوة وحرصه على المشاركة في الاحتفالية ، فضلا عن تقديم التهنئة بهذه المناسبة الجليلة.

تضمنت الاحتفالية كلمة لنقيب الأشراف سماحة السيد محمود الشريف، وفقرة إنشاد ديني حول السيرة العطرة لنبي الرحمة ،وأهمية الاقتداء برسولنا الكريم، وإبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه صلوات الله وتسليماته عليه.