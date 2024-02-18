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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. صورة زواج حسن الرداد وناهد السباعى في محارب

حسن الرداد
حسن الرداد

تواصل ناهد السباعى تصوير دورها فى مسلسل "محارب"، حيث تقدم شخصية فتاة شعبية وذلك فى رمضان المقبل.

وكشف صناع العمل عن صورة كشف مشهد زفاف حسن الرداد وناهد السباعى.

حسن الرداد وناهد السباعى

حسن الرداد مسلسل محارب 

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد عن قنوات عرض المسلسل خلال رمضان 2024.

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ونشرت الصحفة الرسمية لقناة سي بي سي بوستر للمسلسل وكتبت عليه: “انتظروا النجم حسن الرداد ومسلسل #محارب على شاشات المتحدة  في رمضان #شهر_الفرحة #دراما_المتحدة”.

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورًا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، من داخل كواليس مسلسل “محارب” ، التى تشارك به في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

ونشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو طريفًا من كواليس مسلسل “محارب” خلال الأيام الماضية، برفقة الفنانة سلوى عثمان عبر حسابه بتطبيق إنستجرام والمقرّر عرضه فى رمضان 2024.

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

الفنان حسن الرداد الفنانة نيرمين الفقى النجم حسن الرداد حسن الرداد مسلسل محارب مسلسل “محارب”

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