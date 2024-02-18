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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«يالهوي ع اللي اتعمل معايا».. هاني شنودة: أهلي احترموني بعد حفلتي في السعودية

هاني شنودة
هاني شنودة

أعرب الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بتكريم مسيرته الفنية، في حفل ذكريات هاني شنودة، الذي أٌقيم خلال الفترة الماضية في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال هاني شنودة، على هامش حضوره حفل الليلة السعودية المصرية: “يا لهوي على اللي عملتوه معايا، مالوش وصف، أنا لغاية النهاردة عايش في تفريغ الهوا اللي عملتوه في الحفلة، أهلي احترموني بعد الحفلة، والسعودية أصبحت قبلة الفن العربي كله”.

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وفي حفل مميز ومُختلف وفي أولي الليالي الفنية السعودية المصرية، تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" على الهواء من دار الأوبرا المصرية حفل النجوم محمد منير، شيرين، ماجد المهندس.

الحفل يقام برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، حيث يُقدم النجوم خلال السهرة الاستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية المهمة.

ويسبق الحفل- الذي يحضره نخبه من نجوم الثقافة والفنون والأدب والإعلام- مرور الحضور على السجادة الحمراء داخل دار الأوبرا.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتأسيس صندوق big time، عن عدد من الشراكات المنتظرة مع مصر.

وأكد أن الفنانة منى زكي، ستبدأ خلال الأيام القادمة، التحضير لفيلم جديد، تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أخبار هانى شنودة حفل ليالي سعودية مصرية دار الاوبرا المصرية تركي ال شيخ فى مصر الفنان والموسيقار “ هاني شنودة ”

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