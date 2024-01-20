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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني شنودة: وافقت على حالة خاصة لموضوعه الإنساني.. وطه الدسوقي فاجأنيl حوار

هاني شنودة
هاني شنودة

بعد غياب سنوات يعود الموسيقار الكبير ، هاني شنودة ، للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذى يعرض علي watch it ، ويحظي بـ نسب مشاهدة ، صدي البلد التقي به فى حوار كشف عن سر موافقته على تلك التجربة .

فى البداية ما سر حماسك للموافقة على وضع الموسيقي التصويرية لمسلسل “ حالة خاصة ” ؟

 

 سعيد بأن تكون عودتي لتقديم موسيقى تصوير للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل " حالة خاصة “، والذي يناقش موضوعا إنسانيا من الطراز الأول ، ما شجعني على الموافقة على وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة ، وهو أنهم حصلوا في البداية على حقوق 5 أغاني من تقديم فرقة المصريين ، وكثير من الفن في مصر الذي قدم في فترتي الستينات والسبعينات تعرض للظلم ، حين تحول الأمر بعد ذلك الى ديجيتال ، وضاعت تلك الكنوز ، فوجود 5 أغاني لفرقة المصريين سوف يسمعها المشاهد في العمل ، شجعني على الموافقة ، وبعد ان عرضوا علي تقديم الموسيقى التصوير قلت لهم " ولما لا " ، وبدأت في الإعداد للعمل .

 

هل الموضوع الانساني الذى يقدمه العمل ، فرض عليك نوع خاص من الموسيقي ؟

 

بالتأكيد ، وقد طلبت قراءة السيناريو كاملاً ، وقد كان فريق العمل في غاية التعاون والود ، وارسلوه لي ، ثم ارسلوا لي الحلقتين الأوائل ، وقد وجدت ان مسلسل حالة خاصة وهو إنساني للغاية ، وبعد قراءة العمل استقريت على طبيعية الموسيقي والأماكن المناسبة لها ،  فالعمل يوجه المشاهدين  إلى كيفية التعامل مع الاشخاص المصابون بالتوحد بكل ود وحب واحتضان ، ويلقي الضوء على الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد ، فهم اشخاص اذكياء للغاية .

ماذا عن رائيك فى العمل ؟

 

سعيد بالتعاون مع مخرج مسلسل حالة خاصة  عبد العزيز النجار، فهو موهوب ومميز، ولديه رؤية فنية ، كما ان  بطل المسلسل طه الدسوقي قدم أداء رائعا، وقد فاجأني فالبرغم من انه ممثل كوميدي الا انه قدم هذا الدور ببراعة ، أما غادة عادل فهي خارج التقييم لأنها ممثلة رائعة .

 

هل تتوقع ان يساهم العمل فى توجيه الجيل الجديد من الشباب للاستماع لأغاني فرقة المصريين ؟ 

 

أتمنى وأتوقع في ذات الوقت أن يشجع مسلسل “حالة خاصة” الجيل الجديد من الشباب الذين لم يعاصروا أغاني فرقة المصريين على البحث عن تلك الأغاني وإعادة الاستماع إليها مرة أخرى .

 

 

الموسيقار الكبير هاني شنودة فرقة المصريين مسلسل حالة خاصة مرض التوحد هاني شنودة

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