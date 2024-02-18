وسط باقات الورد.. معجبون يحتفون بـ نانسي عجرم بعد حفلها الأخير بقبرص

نشرت الصفحة الرسمية لـ “عرب وود” ، فيديو مجمع لأبرز لقطات حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأخير الذى أقيم فى قبرص، حيث ظهر في الفيديو احتفاء جمهور نانسي بها واهدائها باقات الورد ، والتقاط الصور مع الأطفال .

على صعيد أخر، شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور خلال إحيائها حفلا غنائيا في العراق.

وتألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذو أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل.

وتخوض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التجربة التمثيلية الأولى بفيلم سينمائي بطولة النجم كريم عبد العزيز.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه في القاهرة، عن الأفلام المصرية والعربية التي سيتم دعمها من خلال صندوق "Big Time"، الذي أطلقته هيئة الترفيه بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة.

ويتضمن المشروع إنتاج فيلم سينمائي جديد بعنوان "شغل كايرو"، يجمع نانسي عجرم في أولى تجاربها التمثيلية مع النجم كريم عبد العزيز، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر.

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل "الحشاشين" طرحت صورا جديدة من كواليس تصويره، ومن المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة عن صور جديدة من كواليس مسلسل "الحشاشين"، والذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحى عبد الوهاب ونيقولا معوض، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.