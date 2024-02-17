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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

لا علاقة للأوبرا بتنظيمها .. تفاصيل حفل شيرين عبدالوهاب ومحمد منير غدا

صدى البلد

تقام غدا يوم الأحد الموافق ١٨ فبراير ، أولي حفلات باسم “ليال مصرية سعودية” ، وسيحيي الحفل كل من شيرين عبد الوهاب،  محمد منير وماجد المهندس فى دار الأوبرا المصرية .

والحفل تحت رعاية معالي المستشار تركي ال شيخ ، ومعالي وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني  ولا علاقة الأوبرا بتنظيم الحفل كما تداول خلال الساعات الماضية.

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن موعد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي سيقام في دار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات باسم “ليال مصرية سعودية”.

وجاء ذلك عقب لقاء تركى اَل شيخ بوزيرة الثقافة، حيث اتفقا على أنه سيجرى إطلاق ليالى الأوبرا فى السعودية بفرق مصرية، وليالى السعودية فى الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

وفى السياق ذاته، شددت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى على عمق العلاقات بين البلدين، وترحيب الوزارة بالتعاون مع هيئة الترفيه، قائلة: «التعاون الفنى والثقافى مع المملكة ممتد على مدار عقود طويلة

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وعلى صعيد آخر ، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتأسيس صندوق big time، أن الفنانة منى زكي سوف تبدأ خلال الأيام القادمة التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

تمكن فيلم “رحلة 404”، من تصدر قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات في دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع. 

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . 

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