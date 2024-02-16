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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليال مصرية سعودية.. تعرف على موعد حفل شيرين عبد الوهاب ومحمد منير في الأوبرا

صدى البلد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن موعد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي سيقام في دار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات باسم “ليال مصرية سعودية”.

 

ويقام حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب يوم الأحد المقبل، الموافق 18 فبراير، بعدما أعلن من قبل إقامة الحفل غدا السبت، كما سيحي الحفل أيضا الفنان محمد منير، وماجد المهندس. 

 

 

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتأسيس صندوق big time، أن الفنانة منى زكي سوف تبدأ خلال الأيام القادمة التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

 

تمكن فيلم “رحلة 404”، من تصدر قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات في دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع. 

 

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . 

 

 

شيرين الهيئة العامة للترفيه الأوبرا المصرية الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان محمد منير الفنانة منى زكي

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