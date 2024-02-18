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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عن أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية"..يسرا: بيننا روابط قوية والترابط الفني والسياسي مهم

صدى البلد

أشادت الفنانة يسرا بقوة العلاقات بيننا وبين السعودية على مدار التاريخ، وعلى جميع الأصعدة.

وقالت يسرا فى تصريحات تليفزيونية: خلال حضورها حفل «ليالي سعودية مصرية»: عندنا روابط قوية بنا وبين السعودية على مدى التاريخ ، وأكتر ناس بيروحوا الحج هما المصريين، وفي محبة بينا وبين بعض ملهاش آخر.

معقبة: "شيء فوق الخيال وكان لازم يحصل كده من زمان".

ومتنساش إن السينما المصرية زمان أيام الفيديو السعودية كانت هى اللى كانت بتشتريها ودا كان مهم جدا ،  والترابط الفني والسياسي والثقافي طبعا مهم.

في حفل مميز ومُختلف وفي أولي الليالي الفنية السعودية المصرية، تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام التاسعة مساء على الهواء من دار الأوبرا المصرية حفل النجوم محمد منير، شيرين، ماجد المهندس.

الحفل يقام برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، حيث يُقدم النجوم خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة.

ويسبق الحفل الذي يحضره نخبه من نجوم الثقافة والفنون والأدب والإعلام مرور الحضور على السجادة الحمراء داخل دار الأوبرا.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتأسيس صندوق big time، عن عدد من الشراكات المنتظرة مع مصر، وأكد أن الفنانة منى زكي سوف تبدأ خلال الأيام القادمة التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

 

أحدث ظهور ل يسرا ليالي مصرية سعودية دار الاوبرا المصرية المستشار تركي آل شيخ

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