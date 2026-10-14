عضو مجلس الشورى اليمني: عملية فجر اليمن تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرّد الحوثي

قال صلاح باتيس، عضو مجلس الشورى اليمني، إن العمليات العسكرية دخلت مرحلة مختلفة، مشيرًا إلى إطلاق عملية «فجر اليمن» بتوجيه من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد الحوثي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الحكومية اليمنية والتشكيلات العسكرية المساندة لها تواصل التحركات الميدانية في عدد من المناطق، مشيرًا إلى مواجهات مع الحوثيين في مواقع بمحافظتي لحج وتعز، من بينها ذوباب والمناطق المحيطة برأس العارة.

وأشار باتيس إلى أن المواجهات امتدت إلى مناطق وقرى في محيط مدينة تعز، متهمًا الحوثيين بتصعيد العمليات العسكرية وفرض حصار على المدينة، ومعبّرًا عن ثقته في قدرة القوات الحكومية على إنهاء هذا الحصار بدعم من التحالف العربي.

وفيما يتعلق بالعمليات الجوية، قال باتيس إن التحالف بدأ تنفيذ عمليات وصفها بالنوعية، موضحًا أن بعضها أُعلن عنه، فيما لم تُكشف تفاصيل عمليات أخرى حتى الآن.

وأضاف أن الأيام المقبلة قد تكشف عن مدى تأثير هذه العمليات في المواقع الاستراتيجية وورش تصنيع الأسلحة والقدرات اللوجستية المرتبطة بالحوثيين.