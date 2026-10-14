جامعة العاصمة تطلق سلسلة لقاءات توعوية حول طيف التوحد تحت شعار لكل إنسان قيمة

أطلقت جامعة العاصمة سلسلة من اللقاءات والندوات التوعوية والحوارية حول طيف التوحد، تحت شعار التوحد والإنسانية.. لكل إنسان قيمة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الهمم، ودعم جهود دمجهم داخل المجتمع الجامعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لقضاياهم، وبناءً على توجيهات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رعاية ودعم مصابي طيف التوحد، ولتعزيز الوعي المجتمعي ودعم ذوي الهمم ومناهضة التنمر.

رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعة بطيف التوحد

وتأتي المبادرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة، والدكتور أشرف مرعي، مستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وتستهدف سلسلة اللقاءات رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعة بطيف التوحد، والتعريف بطبيعة الحالات وسبل التعامل معها بصورة قائمة على الفهم والاحترام والتقبل، بما يسهم في تعزيز بيئة جامعية دامجة وداعمة لجميع الطلاب.



كما تتضمن المبادرة العمل على حصر وتقييم الخدمات والمراكز والوحدات المتخصصة التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي طيف التوحد، أو المقترح توفيرها داخل الجامعة، إلى جانب تكثيف اللقاءات التوعوية والحوارية مع الطلاب حول سبل التعامل السليم مع الأشخاص ذوي طيف التوحد.



وتركز المبادرة كذلك على مناهضة التنمر والتوعية بآثاره النفسية والاجتماعية، وهذا ما أوضحته ا.دنجوى ابراهيم مرسي استاذ متفرغ بقسم العمل مع الأفراد والأسر بكلية الخدمة الاجتماعية التي أكدت علي ضرورة نشر ثقافة التقبل والاحترام، بما يدعم جهود الجامعة في توفير بيئة آمنة تتيح لجميع الطلاب المشاركة والاندماج بصورة فاعلة في مختلف الأنشطة والمجالات.



ويشرف على تنظيم وتنفيذ المبادرة ، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ونشوه علي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب د. ريهام عصام خطاب، مدير المشروع، وبمشاركة فريق عمل متميز يتمثل في د نشوى السيد ، ومروة حسن، ومحمود عبد العزيز، وذلك بالتنسيق مع الجهات والإدارات المعنية بالجامعة.

وتؤكد جامعة العاصمة من خلال هذه المبادرة استمرارها في دعم قضايا ذوي الهمم، وترسيخ قيم الإنسانية والتقبل والمساواة ونبذ التنمر، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا ودمجًا.