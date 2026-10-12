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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق فعاليات مبادرة جامعة العاصمة "الملكية الفكرية: ثروتنا الحقيقية"

الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة
الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة
محمد نصر

بدأت فعاليات مبادرة جامعة العاصمة تحت عنوان الملكية الفكرية: ثروتنا الحقيقية المقامة برعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وريادة الأستاذ الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية. 

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أن الجامعة تولى الملكية الفكرية اهتماما بالغاً، حيث تقوم بتدريب طلابها على فهم واستيعاب مفهوم الملكية الفكرية وكيفية تسجيل حقوقها واتخاذ إجراءات التسجيل للأفكار الجيدة، وتتحمل الجامعة نفقات ذلك.

وأوضح أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها بل استمرارا لما تنتهجه الجامعة سنويا من سلسلة نشر ثقافة الملكية الفكرية بين منتسبيها، مشيرا إلى أن الجامعة دربت فى العام الماضى أكثر من ٣٠ ألف طالب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ويسعد الجامعة اليوم أن ترى أبنائها يتحدثون عن حقوق ملكية أفكار مشروعات تخرجهم. 

كما كلف المعهد القومي للملكية الفكرية بمتابعة تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمشروعات التخرج المتميزة والحفاظ على حقوق الطلاب.

انطلاق ورشة العمل الأولى


وعقدت الورشة الأولى عبر تقنية زووم بعنوان تقييم أصول الملكية الفكرية، حيث حاضر فى الورشة الدكتور ياسر جادالله، حيث أشار إلى أن الفكرة هى أساس كل شىء فى حياتنا حتى ناطحات السحاب ما هى إلا نتاج لفكرة المعماري الذى وضعها على الورق بنسب وأبعاد تعكس الأبداع والمهارة لتعظيم الاستفادة من كل سنتيمتر من الأرض المقام عليها البناء، وكذلك الحال للأجهزة والمعدات والسيارات والطائرات والصواريخ وأجهزة الحاسب والمحمول وغيرها.

وأضاف عميد المعهد القومي للملكية الفكرية: كل هذا كان فى البداية فكرة.. لذلك فالفكرة هى القيمة الاقتصادية الحقيقية".

وقال الدكتور جاد الله إن المؤسسات والهيئات لم يعد يقاس قيمتها السوقية على ما تمتلكه من مبنى ومعدات وأراضي، وإنما ما تمتلكه من أفكار محفوظة فى صورة براءات اختراع وعلامات تجارية وتصاميم صناعية وأسرار تجارية وحقوق تأليف وحقوق مجاورة، والتى  تعدت نسبتها أكثر من ٥٠% من القيمة السوقية. 

وأشار فى مجمل حديثه إلى ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة تقييم أصول الملكية الفكرية شأنها شأن تقييم الأصول المادية الملموسة، وأن المستقبل سيشهد تطور مذهل فى استخدام أصول الملكية الفكرية كضمان للحصول على قروض ومنح والدخول به كحصص عينية فى تأسيس الشركات كما هو الحال فى بعض الدول المتقدمة وعلى راسها اليابان. 

وأكد جادالله على المعهد أن القومي للملكية الفكرية يقوم حاليا على تقييم أصول الملكية الفكرية لبعض المؤسسات المصرية، وأن المعهد يمتلك الخبرات والكفاءات فى هذا المجال.

 وناقش أهم طرق التقييم المؤسسة على التكلفة والسوق والدخل علاوة على المداخل الكيفية التى تركز على المسوحات التى تجريها الجهات المعنية بذلك.

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