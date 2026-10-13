السفير نادر زكي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الموقف المصري منذ بداية الأزمة واضح وثابت ولم يتغير، مشددًا على دعم مصر للأشقاء العرب، والتأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح السفير نادر زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار»، أن الموقف المصري يستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة، فضلًا عن وجود مصلحة حقيقية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر عملت منذ بداية الأزمة على احتواء التصعيد وتهدئة الأوضاع، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا في حدة المواجهات واتساعًا في نطاق الأعمال العدائية، إلى جانب حدوث تطور نوعي في طبيعة الأهداف التي تتعرض للاعتداء داخل المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الاعتداءات التي طالت الرياض والمطار تعكس خطورة التطورات الراهنة، مؤكدًا إدانة الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة واستقرارها.