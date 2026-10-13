مي عبد الحميد: نفذنا أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وحققنا نجاحًا ملهمًا في التمويل العقاري

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن الدولة نفذت أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وحققت قصة نجاح ملهمة في التمويل العقاري، مشيرة إلى أن نسبة تعثر المواطنين لم تتجاوز نصفًا من المائة.

وأضافت خلال برنامج حضرة المواطن، أن هذا النجاح يأتي نتيجة الدعم الذي تقدمه الدولة، وأن المشروع يحظى برضا شعبي، وهو ما يدفع الصندوق إلى العمل على تحسين الخدمات وتقديم شروط أفضل من إعلان إلى آخر.

وأشارت إلى أن ما تحقق يحفز القائمين على المشروع على تقديم المزيد للمواطنين، مؤكدة استمرار العمل على تطوير البرنامج بما يلبي احتياجات المستحقين.