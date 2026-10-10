شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، مع إتاحة دعم للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية.

ويضم الإعلان 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب وحدات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويتيح للمواطنين المستوفين للشروط التقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، بعد تجهيز المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التسجيل وسداد الرسوم والتأمين المقرر وفقاً لما أعلنته مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي في تصريحات تلفزيونية.

ومع استمرار استقبال الطلبات حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، يبحث المواطنون عن شروط الحصول على الوحدات، والأوراق المطلوبة، ومساحات الشقق وأماكن طرحها، بالإضافة إلى قيمة الدعم والمبالغ الواجب سدادها عند التقديم.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026

حدد إعلان «سكن لكل المصريين 9» يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد بدأ استقبال طلبات المواطنين من ذوي الهمم اعتبارًا من 6 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026، قبل فتح باب التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر 2026.

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من الإعلان مراجعة الشروط المحددة وتجهيز المستندات المطلوبة، ثم استكمال إجراءات التسجيل ورفع الأوراق إلكترونيًا وفقًا للتعليمات الواردة في الإعلان وكراسة الشروط.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار

حدد الإعلان مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، وتشمل ما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

ألا يتجاوز صافي إجمالي مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

ويُنصح المتقدمون بمراجعة كراسة الشروط للتأكد من استيفاء جميع الضوابط المطلوبة، والتعرف على بقية الإجراءات المنظمة للتقديم، قبل تسجيل الطلب ورفع المستندات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يتعين على المواطنين الراغبين في حجز شقق الإيجار تجهيز مجموعة من المستندات التي تثبت البيانات الشخصية والدخل والحالة الاجتماعية، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للزوج والزوجة.

شهادة دخل حديثة.

إيصال مرافق حديث للكهرباء أو المياه أو الغاز، أو عقد إيجار المسكن الحالي.

مستندات إثبات الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء والقيد العائلي المميكن.

شهادة الطلاق أو الوفاة، بحسب الحالة.

برنت تأمينات اجتماعية، إن وجد.

إيصال سداد جدية الحجز ومصروفات التسجيل.

استمارة الحجز والإقرار الموجودان في آخر ورقتين من كراسة الشروط.

ويجب التأكد من استكمال المستندات المطلوبة ووضوح البيانات الواردة بها قبل رفعها إلكترونيًا، لتجنب وجود نواقص في ملف التقديم.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار في المدن الجديدة

يتضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وفقًا للمدينة وموقع المشروع ونوع الوحدة، وتشمل وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا وأخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا.

شقق بمساحة 75 مترًا مربعًا

تضم الوحدات المطروحة شققًا بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا، تتكون من غرفتين وصالة، في المدن التالية:

حدائق العاصمة.

العبور الجديدة.

أخميم الجديدة.

شقق بمساحة 90 مترًا مربعًا

يشمل الإعلان وحدات بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا، تتكون من 3 غرف وصالة، في عدد من المدن الجديدة، وهي:

أكتوبر الجديدة.

15 مايو.

العبور الجديدة.

برج العرب الجديدة.

السادات.

النوبارية الجديدة.

العلمين الجديدة.

الفيوم الجديدة.

المنيا الجديدة.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

أخميم الجديدة.

قنا الجديدة.

طيبة الجديدة.

أسوان الجديدة.

غرب قنا.

أماكن شقق الإيجار في المحافظات

لا يقتصر الطرح على المدن الجديدة، إذ يشمل الإعلان وحدات سكنية في عدد من المحافظات، بمساحات تختلف بحسب موقع الوحدة والمشروع.

وتصل مساحة الوحدات المطروحة في محافظة المنيا إلى 75 مترًا مربعًا، بينما تصل مساحة وحدات أخرى إلى 90 مترًا مربعًا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.

ويتيح هذا التنوع في مواقع الوحدات ومساحاتها خيارات مختلفة للمواطنين الراغبين في التقديم، وفقًا للأماكن المتاحة والضوابط المحددة في الإعلان.

شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة حياة كريمة

يتضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع.

وتتوزع هذه الوحدات في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية.

ويأتي إدراج هذه الوحدات ضمن الإعلان في إطار توفير خيارات سكنية للمواطنين المستحقين، مع اختلاف المساحات والمواقع وفقًا للمشروعات المطروحة.

قيمة دعم الإيجار في شقق سكن لكل المصريين 9

يتيح الإعلان دعمًا للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويُحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية، على مدار مدة الإيجار.

ويستهدف الدعم مساعدة المواطنين منخفضي الدخل على الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتختلف قيمة الدعم المستحق من حالة إلى أخرى، لذلك يتعين على المتقدمين مراجعة تفاصيل الإعلان وكراسة الشروط للتعرف على القواعد المنظمة للاستفادة منه.

مصروفات التسجيل وتأمين شقق الإيجار 2026

حدد الإعلان مبالغ مالية يجب سدادها لاستكمال إجراءات التقديم على الوحدات، وتشمل مصروفات التسجيل وتأمين الوحدة، على النحو التالي:

مصروفات التسجيل: 365 جنيهًا، غير قابلة للرد أو الاسترداد، وتُسدد عبر وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية.

مبلغ تأمين الوحدة: 10 آلاف جنيه، ويُسدد من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات.

ووفقًا للتفاصيل الواردة بالإعلان، يُسترد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

ومن خلال المنصة، يمكن الاطلاع على الإعلان وكراسة الشروط واستكمال إجراءات التسجيل ورفع المستندات المطلوبة، وفقًا للخدمات والتعليمات المتاحة.

ويستمر التقديم حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لذلك يجب على الراغبين في الحصول على وحدة سكنية التأكد من استيفاء شروط السن والدخل، وتجهيز الأوراق المطلوبة، وسداد مصروفات التسجيل والتأمين وفقًا للضوابط المعلنة.