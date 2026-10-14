عادل عبدالرحمن: لو محمود وفا احتسب ضربة جزاء للأهلي كان خد الدوري الموسم اللي فات

أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن قرار الحكم محمود وفا بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر كان من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر على حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالرحمن، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن احتساب ركلة الجزاء لصالح الأهلي كان سيمنح الفريق فرصة لتغيير نتيجة المباراة، وهو ما كان قد ينعكس على صراع المنافسة على لقب الدوري.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أهمية القرارات التحكيمية في المباريات الحاسمة، موضحًا أن بعض التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في تحديد بطل المسابقة.