رويترز: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف»

هزّت سلسلة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة رويترز.

وقبل ذلك بقليل، أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن القوات الروسية ضربت مبنى سكنياً شاهقاً، وتم إرسال فرق الطوارئ إلى الموقع.

وأعلن كليتشكو مقتل شخص واحد وإصابة 13 آخرين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مبنى سكنياً من 9 طوابق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مشيراً إلى أن أربعة من المصابين في حالة خطيرة.

استهداف محطة طاقة رئيسية

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن منشأة طاقة رئيسية تزود كييف بالتدفئة والكهرباء تعرضت لهجوم صاروخي باليستي روسي، موضحاً أن مبنى دارنيتسكا CHP-4 ومبنى سكنياً تعرضا لضربة جاءت "بدون إنذار مبكر من شركائنا".

وتعد محطة CHPP-4 التي توفر التدفئة والكهرباء لمنطقة دنيبروفسكي وأجزاء من دارنيتسكي، من المنشآت التي قصفت عدة مرات خلال الحرب، وكانت قد تضررت بشدة في هجوم صاروخي في فبراير الماضي ما أجبرها على الإغلاق، وتسبب حينها في انقطاع التدفئة والمياه الساخنة عن أكثر من 1000 مبنى سكني و47 مدرسة و72 روضة أطفال و18 مؤسسة طبية.

بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة

ويأتي الهجوم بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، رغم إعلان كييف عن وقوع عدة غارات روسية عقب الإعلان.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل عقب ضربات الثلاثاء: "دعمت أوكرانيا وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، بينما روسيا تستهدف محطة طاقة أخرى وحياة شعبنا. هذا ظلم مطلق: فهم يدمرون بنيتنا التحتية للطاقة، بينما لا تتلقى أوكرانيا حتى تحذيرات مبكرة بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية".

وأضاف: "من المهم ألا يصمت العالم حيال هذا الأمر، ومن المهم أن ترى الولايات المتحدة ما يحدث ومن المسؤول عن استمرار هذه الحرب".

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا استهدفت ستة مواقع طاقة أوكرانية منذ إعلان ترامب وقف الاستهداف في قطاع الطاقة.

تكهنات حول قطع معلومات استخباراتية

وتعد هذه الليلة الثانية على التوالي التي تتعرض فيها كييف لقصف صاروخي روسي، وفقاً لشبكة بي بي سي، ما أثار تكهنات بأن واشنطن قطعت وصول كييف إلى معلومات استخباراتية رئيسية تمكنها من تتبع التهديدات.

ونفى ترامب ذلك في وقت سابق الثلاثاء، قائلاً: "نحن نساعدهم ونتبادل المعلومات الاستخباراتية، نريد إنهاء الحرب. لذلك نعمل معهم ومع روسيا على إنهاء الحرب".

ورداً على سؤال حول الضربات الروسية على مواقع الطاقة، قال ترامب: "لقد ضربت أوكرانيا العديد من المواقع في اليوم السابق"، وامتنع عن الإجابة عما إذا كانت روسيا خرقت وقف إطلاق النار، مؤكداً أن البلدين يرغبان في "إنهاء" الحرب لكنهما "لا يعرفان كيف يحققان ذلك".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال عقب إعلان ترامب يوم الأحد، إن أوكرانيا لا تستحق "الهدنة"، مضيفاً أنه في ظل أي وقف لإطلاق النار ستكون أوروبا قادرة على "ضخ أوكرانيا بأسلحة جديدة" لمواصلة الحرب.

فيما قال زيلينسكي يوم الأحد إن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً سيسمح لبلاده بإجراء انتخابات رئاسية، وذلك عقب تصريحات ترامب بأن "حان الوقت لأوكرانيا أن يكون لها رئيس جديد".