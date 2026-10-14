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«نكش بينا وبين بعض».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزازه من حسام غالي بعد مباراة «القمة 133»
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«نكش بينا وبين بعض».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزازه من حسام غالي بعد مباراة «القمة 133»

حازم إمام
حازم إمام
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علّق حازم إمام على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع الفيديو الذي جمعه بحسام غالي في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة 133، مؤكدًا أن ما حدث لا يتعدى المزاح بين الأصدقاء، وأنه لا توجد أي مشكلة بينهما.

وقال حازم إمام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: «أنا شايف إن فيديو 1-1 عامل صدى كبير، وفي ناس بتقول إن حسام غالي بيغلس على حازم إمام وبيستفزه».

وأضاف: «بس أنا عايز أقول حاجة.. حسام غالي وعماد متعب الاتنين من ألذ وأجدع وأرجل وأنضف الناس في الوسط اللي اتعاملت معاهم».

وتابع: «اللي حصل ده نكش بينا وبين بعض، وهما حبايبي الاتنين، وحقهم ينبسطوا ويستفزوا ويفرحوا كسبانين 2-0، ودي حلاوة الكورة».

واستكمل: «دي الكرة، اتبسط لما فريقك يكسب، مفيش عصبية، الواحد متضايق طبعًا من الماتش، لكن هما من حقهم ينبسطوا ويفرحوا».

واختتم حازم إمام حديثه قائلًا: «دي كرة القدم، الكل يستمتع بيها وينبسط، بدون ما يكون في تجاوز من أي حد».

وكان الاستوديو التحليلي لمباراة القمة 133 قد شهد لقطة طريفة بين حازم إمام وحسام غالي، بعدما أصر إمام مازحًا على أن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، رغم فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، ليرد غالي مستنكرًا: «واحد واحد إزاي؟! الأهلي كسب إتنين!».

وأثار الموقف تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات بشأن طبيعة المزاح بين نجمي القطبين السابقين، قبل أن يوضح حازم إمام حقيقة الموقف ويؤكد أن ما حدث يندرج تحت إطار المداعبة الكروية والروح الرياضية.

حازم إمام حسام غالي مباراة القمة 133 تصريحات حازم إمام

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