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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام: التعادل كان النتيجة العادلة في القمة.. ومعتمد جمال لا يملك الحلول

حازم إمام
حازم إمام
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علق حازم إمام على خسارة الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة القمة 133 التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن التعادل كان النتيجة العادلة للمباراة.

وقال حازم إمام، عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك تفوق خلال الشوط الثاني، بينما كان الأهلي الأفضل في الشوط الأول، مضيفًا: «حق الله هو التعادل في مباراة الأهلي والزمالك بهدف لكل منهما، الزمالك تفوق في الشوط الثاني ولكن الأهلي أحرز من فرصة».

حازم إمام ينتقد ظروف الزمالك

وتحدث حازم إمام عن الظروف التي يمر بها الزمالك، مشيرًا إلى صعوبة مطالبة معتمد جمال بتحقيق الانتصارات في ظل الاعتماد على المجموعة نفسها من اللاعبين، الذين تعرضوا للإجهاد البدني للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف: «نحترم مجلس الإدارة لكن معتمد جمال كان يفوز بشق الأنفس الموسم الماضي، فلا يحق أن تطالبه بالفوز بنفس الـ11 لاعبًا الذين استهلكوا بدنيًا للموسم الثاني على التوالي».

وتابع: «الزمالك لا يوجد لديه أحد يساعده، لك أن تتخيل أن الزمالك يلعب بمحمد حمد مواليد 2007 بديلًا لعبد الله السعيد، معتمد جمال كتر خيره يلعب أمام الأهلي بهذه الأسماء».

مطالب بحل أزمة معتمد جمال

وطالب حازم إمام إدارة الزمالك بإيجاد حل للأزمة التي يواجهها الجهاز الفني، مؤكدًا صعوبة استمرار الوضع الحالي حتى نهاية الموسم، في ظل نقص الخيارات المتاحة أمام المدير الفني.

وقال: «أطالب الإدارة بإيجاد حل لمعتمد جمال، من الصعب أن يسير بهذا الشكل لنهاية الموسم ولو جوارديولا لن يقدم أي شيء، الظروف صعبة على معتمد ولا يوجد لديه حلول».

حازم إمام ينتقد شيكو بانزا

وعن أداء الزمالك خلال المباراة، أوضح حازم إمام أن الفريق ظهر بصورة جيدة في الشوط الثاني، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية، مشيرًا إلى أن الخوف سيطر على أداء الفريق خلال الشوط الأول.

واختتم تصريحاته بانتقاد أداء شيكو بانزا، قائلًا: «الزمالك لعب بشكل جيد في الشوط الثاني وكان ينقصه التهديف لكن كان خائفًا الشوط الأول، وشيكو بانزا سيئ للغاية».

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