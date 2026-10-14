قنصل الصين يزور مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية لتعزيز التعاون الثقافي والفني بين الجانبين

استقبل مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، السيد شيوى مين، في زيارة للمركز، وذلك في إطار تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والصيني.

وتأتي الزيارة في سياق الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون الثقافي والفني، وفتح آفاق جديدة للتبادل الإبداعي، بما يسهم في دعم الحوار بين الثقافات، والتعريف بالتراث والفنون المصرية والصينية، وترسيخ دور المؤسسات الثقافية في بناء جسور التواصل بين الشعوب.

ويُعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية أحد الصروح الثقافية والفنية التابعة لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، حيث يحتضن على مدار العام العديد من الفعاليات والأنشطة الإبداعية، التي تشمل المعارض الفنية والندوات الثقافية والعروض المسرحية والورش الفنية، دعمًا للمواهب وتعزيزًا للحراك الثقافي بمدينة الإسكندرية.

وتعكس الزيارة أهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز العلاقات المصرية الصينية، وتؤكد الدور الذي تلعبه المؤسسات الثقافية في دعم التفاهم المشترك وتوسيع مجالات التعاون الفني والإبداعي بين البلدين.