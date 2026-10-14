والد السائق المصري المتوفى في السودان: الجثمان يصل غدا.. وابني ترك 4 أبناء

كشف محمد شفيق جاد، والد السائق المصري أكرم المتوفى في السودان، عن موعد وصول جثمان نجله إلى مصر، موضحًا أنه من المقرر وصوله إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل غدٍ الأربعاء.

وأوضح والد المتوفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن نجله كان يبلغ من العمر 50 عامًا، ولديه أربعة أبناء، ويعمل سائق شاحنة نقل ثقيل منذ نحو 20 عامًا، حيث اعتاد نقل البضائع والمواد الغذائية إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وأشار إلى أن نجله ترك أربعة أبناء، أكبرهم يبلغ 25 عامًا، يليه شقيقه البالغ 23 عامًا، ثم الثالث وعمره 19 عامًا، فيما تبلغ ابنته الصغرى 11 عامًا.

إطلاق النار

وعن تفاصيل الواقعة، ذكر والد السائق المصري أن الحادث وقع عقب انتهاء السائقين من تفريغ حمولة الشاحنات، أثناء جلوسهم، حيث أقدم شخص على إطلاق النار عليهم، ما أسفر عن وفاة نجله أكرم وأحد زملائه، وإصابة سائق ثالث.