رقصات تراثية من مصر وروسيا وإندونيسيا والسودان في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

تواصلت العروض الفنية لليلة الأولى لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته السادسة والعشرين، الذي يقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة برئاسة د. هويدا كامل، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة التنشيط السياحي، وهيئة قناة السويس.

وعلى مسرح حديقة الشيخ زايد، تألقت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم بتقديم فقرات مستوحاة من التراث الأسواني، منها: "تاتا"، "الألعاب الشعبية"، "الكف"، و"النجرشاد"، إلى جانب فواصل فنية للفنان حمادة حربي، وذلك بحضور أحمد يسري رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وأنشئت الفرقة عام 1974، وتم اعتمادها عام 1975، وتقدم فقرات استعراضية مستوحاة من فنون النوبة، والصعيد وقبائل البشارية وصورا للحياة والألعاب الشعبية المنتشرة في قرى محافظة أسوان.

ومن أهم الرقصات "الغوازي"، "البشارية"، "السبوع"، "السوق"، "الزفة"، و"المولد".

وشاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية بعدة دول منها: نيجيريا، تركيا، أوغندا، إندونسيا، مالاوي، السعودية، إريتريا، اليونان، والهند.

كما أبهرت فرقة الحرية السكندرية للفنون الشعبية بقيادة نصر الدين محمد، الحضور بفقراتها المستوحاة من الفلكلور السكندري ومنها "بنات بحري"، "غزل إسكندراني"، "زنقة الستات"، و"الصيادين"، إلى جانب رقصة "التنورة".

وتكونت فرقة الحرية عام 1998 وتم اعتمادها كفرقة قومية تمثل مصر في المسابقات والمهرجانات الدولية وتتكون من 45 راقصا وراقصة وموسيقي، وتقدم مجموعة متنوعة من الرقصات من أبرزها: الفرح "الإسكندراني"، "الفلاحي"، "حلاوة شمسنا"، "تحيا مصر"، "الصيادين"، و"الملاية اللف"، وشاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية في كوريا الجنوبية، أذربيجان، كازاخستان، أستراليا، اليونان، أمريكا، اليابان، الإمارات، الأردن، فرنسا، كوت ديفوار، والهند.



كما قدمت الفرقة الإندونيسية مجموعة من الرقصات الفلكلورية، بقيادة أجوا، تضمنت دايا، ريبان، وماوميري دانس.

وتضم الفرقة طالبات من المدارس والجامعات المصرية، وتقدم عروضا لرقصات تقليدية من التراث الإندونيسي، شاركت في فعاليات دولية في العديد من دول الشرق الأوسط، وفعاليات السفارة الإندونيسية بالقاهرة، إلى جانب مشاركتها في مهرجان الإسماعيلية طوال السنوات الماضية.

كما شهدت الليلة مشاركة فرقة أصداء البحر للتراث والفنون الشعبية بالسودان، وقدمت بقيادة وليد مختار،

عددا من الفقرات الاستعراضية.

وتعد الفرقة إحدى فرق ولاية البحر الأحمر في السودان، وتهدف إلى الحفاظ على تراث شرق السودان وتقديمه بأسلوب معاصر وجذاب.

كما أبدعت فرقة فناني باجامويو التنزانية للفنون الشعبية بمجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث.

وتقيم الفرقة في معهد باجامويو للفنون TaSUBa، وتقدم عروضا للرقص والموسيقى التقليدية في تنزانيا، وشاركت في مهرجان أسوان بمصر، والأردن، وعمان، وألمانيا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، وتبدأ الفرقة عروضها بعزف تؤديه باستخدام الطبول، ثم الانتقال إلى العرض الرئيسي الذي يقدم مجموعة من الرقصات والموسيقى التراثية التي تجسد قصصا من حياة المرأة، بدءا من طقوس الولادة، وحتى حفل الزواج، وانتهاء برقص ترفيهي.

وعلى مسرح فايد، قدمت فرقة كولوريت الروسية للفنون الشعبية بقيادة يوليا ألكساندروفنا تشيرنيخ، مجموعة من أشهر الرقصات التي تجسد التراث منها: "ماتوشكا"، "كاتيوشا"، "كوبان"، و"ليبيدوشكا،" إلى جانب رقصة "الدائرة الشعبية".

وتتكون الفرقة من أعضاء يعملون في مهن مختلفة، ويجمعهم شغف واحد، هو الرقص الشعبي.

وتأسست في ديسمبر 2014 وتطورت على مدار 12 عاما لتصبح فرقة عالمية تحمل الثقافة والتقاليد الروسية.

وأبهرت فرقة مارجينيانكا الرومانية الجمهور

بالرقصات والحركات البهلوانية بقيادة مصمم الرقصات فالنتين راو.

تأسست الفرقة عام 1986 وتتبع دار الثقافة التابعة لنقابات العمال في مدينة بوتوشاني، وتضم نحو 50 شابا وشابة من طلاب المؤسسات التعليمية، وتعتز بنشاطها الغني في تعزيز وحفظ التراث الشعبي.

واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية تضمن فقرات استعراضية المستوحاة من الفلكلور، منها: "الكف السويفي"، و"العصاية".

وتكونت الفرقة عام 1995، ومن أهم رقصاتها "الآلات شعبية"، "الفلاحي"، "الصعيدي"، "السحجة"، "الحرفيين"، "الشمعدان"، "الفرح"، "المولد" و"الحصان".

وشاركت الفرقة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية بعدة دول أجنبية منها بلغاريا، إسبانيا، الصين، إيطاليا، اليونان، المجر، سريلانكا، الإمارات، المغرب، أذربيجان، رواندا، وموزمبيق.

وتنفذ فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته السادسة والعشرين من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية، ويشهد تنظيم معرض للحرف البيئية.

ويشارك في المهرجان هذا العام 15 فرقة مصرية وأجنبية، منها 8 فرق تمثل دول روسيا، رومانيا، لبنان، تنزانيا، السودان، الجزائر، الأردن، وإندونيسيا، و7 فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، هي: الإسماعيلية، بني سويف، الحرية بالإسكندرية، العريش، كفر الشيخ، وأسوان للفنون الشعبية، وفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الاحتياجات، وفرقة ذوي القلوب البيضاء 2، التابعتين لمديرية الشباب والرياضة، وفرقة النادي العام لهيئة قناة السويس.

وتتواصل العروض اليوم الثلاثاء، حيث تشهد حديقة الشيخ زايد عروض فرق روسيا، والقلوب البيضاء 1، والجزائر.

ويستقبل نادي الأسرة عروض فرق أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، بني سويف، العريش ولبنان.

فيما تقدم فرق الأردن، كفر الشيخ، والنادي العام لهيئة قناة السويس لذوي الهمم، عروضها على مسرح القنطرة غرب.

وتختتم فعاليات المهرجان في الثامنة مساء الجمعة 16 أكتوبر، بحفل فني وتكريم للفرق المشاركة على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.