مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

طرحت منصة watch it ، البوسترات الفردية لمسلسل “مسار إجباري” ، المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

زطرحت الشركة المنتجة لمسلسل مسار إجباري البرومو الرسمي عبر منصة شاهد استعدادا لعرضه فى موسم رمضان القادم.





ويضم مسلسل مسار إجباري عددا من نجوم الفن الشباب وعلى رأسهم أحمد داش وعصام عمر ومي الغيطي وياسمينا العبد.

وشوقت منصة WATCH iT الجمهور لمسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحمد داش والمقرر عرضة في موسم رمضان 2024 بنشر بوسترات للأبطال.

وكشف داشعن دوره في مسلسل مسار إجباري، معلقًا، أقدمدور شاب متطلع للمستقبل وبشوش.. ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

وظهر أحمد داش في الصور الأولى من مسلسله بشكل مختلف بالدقن الخفيف ويبدو أنه من عائلة متوسطة الحال.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.