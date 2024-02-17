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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024| بعد غياب سنتين .. محمد عادل إمام يروج لمسلسل "كوبرا"

صدى البلد

طرح الفنان محمد عادل إمام البوستر التشويقي لمسلسل “كوبرا” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للمسلسل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “بعد غياب سنتين عن المسلسلات .. يسعدني أقدم لكم كوبرا على شاهد وقنوات  إم بي سي ، رمضان ٢٠٢٤ انشاءالله ". 

 

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسل كوبرا للفنان محمد عادل إمام بعد أيام من حالة الجدل التى أثارها المسلسل بسبب توقفه أكثر من مرة.

 

وطرحت شاهد البوستر الدعائي للمسلسل استعداد لعرضه بشكل رسمي في موسم رمضان 2024.

 

نفت قناة mbc مصر الفضائية، ما تردد عن إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد كوبرا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

 

وكتبت قناة mbc مصر الفضائية، في منشور لها عبر تطبيق انستجرام: «المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة». 
 

محمد إمام - مسلسل كوبرا

أعلن الفنان محمد إمام عن مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل كوبرا.

وروج للعمل عبر حسابه على فيسبوك وكتب:"توكلنا على الله 
مسلسل "كوبرا " .. رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله تأليف : أحمد أبو زيد .. إخراج : أحمد شفيق على قنوات MBC.

 

 

أعمال محمد عادل إمام مسلسل كوبرا دراما رمضان 2024 فيلم محمد عادل إمام أول أيام شهر رمضان 2024

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