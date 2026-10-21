مسئول روسي: التوصل لتفاهم حول توسيع التعاون الاقتصادي بين موسكو وواشنطن

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أنه جرى التوصل لتفاهم حول توسيع التعاون الاقتصادي بين موسكو وواشنطن خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورج.

وقال دميترييف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إنه جرى، خلال اجتماع اليوم، مناقشة التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، وتوصل الطرفان إلى تفاهم واضح بأن هذا التعاون سيشهد مزيدًا من التوسع، واصفا قرار الإدارة الأمريكية بتعليق العقوبات المفروضة على روسيا بـ "الخطوة المهمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر، في وقت سابق، بموجب أمر تنفيذي جديد، قرارًا برفع العقوبات المفروضة على المسؤولين والبنوك والمنظمات الروسية المنصوص عليها في قانون العقوبات الجديد ضد روسيا، الذي يتضمن أيضًا حظرًا على الاستثمارات الأمريكية الجديدة في روسيا، وتدابير لإنفاذ حظر استيراد اليورانيوم الروسي.