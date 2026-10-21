وزير الداخلية: الإخوان تستخدم واجهات غير إخوانية لاستهداف الشباب

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم التكنولوجيا في حروب الجيل الرابع والخامس، من خلال بث الشائعات لاستهداف استقرار الدولة، ودفع المواطنين إلى تدمير مقدرات بلادهم بأنفسهم.

وأضاف وزير الداخلية في كلمته بمنتدى مصر 2026 أن الجماعة استخدمت واجهات غير إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النفاذ إلى عقول الشباب الذين لم يعاصروا الجرائم التي ارتكبتها، والتأثير في وعيهم من خلال هذه المنصات.

وأوضح توفيق أن التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم انعكس على طبيعة الجرائم، سواء المرتبطة بالإرهاب أو بمختلف أنماط الجريمة المنظمة، وأسهم في ظهور أشكال جديدة من الجرائم وأساليب ارتكابها.

وفي سياق استعراض تطور الحالة الأمنية في مصر، قال وزير الداخلية إن الفترة من 2011 إلى 2013 شهدت ارتفاعًا شديدًا في معدلات العنف والإرهاب، وحالة من الانفلات الأمني، وخروج مسجونين، إلى جانب ارتفاع معدلات الجريمة الجنائية وانتشار وقائع سرقة السيارات.

وأشار إلى أن عدد السيارات المسروقة خلال الفترة بين عامي 2011 و2013 تجاوز 72 ألف سيارة، موضحًا أن المقارنة بين عامي 2010 و2013 تكشف ارتفاع وقائع سرقة السيارات بنسبة 420%.

وأضاف أن أجهزة وزارة الداخلية تعرضت لأضرار كبيرة خلال تلك الفترة، إذ تضررت معظم مقدراتها، باستثناء ما وصفه بالعقيدة الوطنية لرجل الشرطة والإرادة لاستعادة أمن المواطنين وأمانهم.

وأكد توفيق أن الوزارة تمكنت من استعادة الأمن في الشارع، لافتًا إلى أن وقائع سرقة السيارات انخفضت حاليًا بنسبة 94% مقارنة بعام 2013، وبنسبة 64% مقارنة بعام 2010، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس حالة الأمن التي وصلت إليها الدولة حاليًا.