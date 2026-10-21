وزير الداخلية: انخفاض سرقة السيارات 94% مقارنة بعام 2013

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن معدلات سرقة السيارات في مصر شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة من 2011 إلى 2013، إذ تجاوز عدد السيارات المسروقة 72 ألف سيارة، مشيرًا إلى أن المقارنة بين عامي 2010 و2013 تكشف ارتفاع وقائع سرقة السيارات بنسبة 420%.

سرقة السيارات ارتفعت 420% بين 2010 و2013

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته في منتدى مصر 2026 أن هذه الفترة شهدت ارتفاعًا شديدًا في معدلات العنف والإرهاب، وحالة من الانفلات الأمني، وخروج مسجونين، إلى جانب ارتفاع معدلات الجريمة الجنائية وانتشار وقائع سرقة السيارات.

وأوضح أن أجهزة وزارة الداخلية تعرضت لأضرار كبيرة خلال تلك الفترة، وأن معظم مقدراتها تضررت، باستثناء ما وصفه بالعقيدة الوطنية لرجل الشرطة والإرادة لاستعادة أمن المواطن وأمانه.

وأكد توفيق أن الوزارة تمكنت من استعادة الأمن في الشارع، لافتًا إلى أن وقائع سرقة السيارات انخفضت حاليًا بنسبة 94% مقارنة بعام 2013، وبنسبة 64% مقارنة بعام 2010، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس حالة الأمن التي وصلت إليها الدولة حاليًا.

وأشار وزير الداخلية إلى أن التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم انعكس على طبيعة الجرائم، سواء المرتبطة بالإرهاب أو بمختلف أنماط الجريمة المنظمة، وأسهم في ظهور أشكال جديدة من الجرائم وأساليب ارتكابها.

ولفت إلى توظيف الجماعات الإرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، للتكنولوجيا في حروب الجيل الرابع والخامس، من خلال بث الشائعات بهدف استهداف استقرار الدولة ودفع المواطنين إلى تدمير مقدرات بلادهم بأنفسهم.

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت واجهات غير إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النفاذ إلى عقول الشباب الذين لم يعاصروا الجرائم التي ارتكبتها الجماعة، والتأثير في وعيهم من خلال هذه المنصات.