أمريكا: انفجار صهريج مواد كيميائية بولاية أوهايو يفرض إجلاء المئات من السكان

أعلن مسئولون محليون، اليوم الأربعاء، انفجار أحد الصهاريج يحمل مواد كيميائية خطرة في مدينة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية، مما فرض عمليات إجلاء واسعة ومناشدات للسكان بالبقاء في منازلهم، وسط مخاوف جدية من تسرب سام وانفجارات أخرى محتملة.

وقال عمدة المدينة ويد كابسزوكيفيتش، خلال مؤتمر صحفي، إن الصهريج الذي يمتلك سعة تخزين تبلغ 5500 جالون من المواد السائلة لا يزال يشكل خطرا محتملا للانفجار خلال 12 ساعة من وقت وقوع الحادث، مشيرا إلى أن السلطات لا تعلم حتى الآن الأسباب الكامنة وراء الانفجار.. حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأوضحت شركة "إم سي تانك ترانسبورت"، أن الصهريج كان يحتوي على مادة ميثاكريلات جليسيديل، وهي مادة كيميائية صناعية تُستخدم لتحسين أداء أنواع محددة من البلاستيك والدهانات والطلاءات.

وأوضح العمدة أن هذه المادة تكون سائلة داخل الصهريج لكنها تتحول إلى غاز عند انبعاثها، في حين أظهرت مقاطع الفيديو من المنطقة سحابة دخانية ضخمة في السماء.

من جانبه، أشار مدير إدارة الصحة في مقاطعة توليدو، خلال المؤتمر الصحفي إلى شدة سمية المادة قائلا: "إنها شديدة السمية إذا لامست الجلد أو تم ابتلاعها.. نعمل حاليا على تحديد نسبة السمية في الهواء الذي يتنفسه السكان لتقديم إرشادات أكثر دقة".

ونصحت إدارة الحريق وإدارة الصحة السكان بإغلاق النوافذ، ومن يشعرون بأعراض تهيج أو صعوبة في التنفس التواصل مع جهات الرعاية الطبية.