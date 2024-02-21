ميكونش ضد رغبته | غادة عادل : موافقة أتجوز تاني بشرط

قالت الفنانة غادة عادل إنها لا تمانع من خوض تجربة الزواج مرة أخرى ، بشرط ألا يتعارض الأمر مع حياتها العملية أو يكون ضد رغبة أولادها.

وأضافت غادة عادل فى تصريحات تليفزيونية:أن مبدأ الزواج ليس مرفوضا تمامًا ،على شرط أنها تجد الشخص المناسب مع جميع الظروف، ويجب أن يكون مناسبا لها ولأولادها وحياتها العملية ، أنها لا تقدر أن تكون أنانية.

وأعربت الفنانة غادة عادل خلال الفنرة الماضية ، عن سعادتها بنجاح مسلسل “حالة خاصة” وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غادة عادل صورًا لها بصحبة فريق العمل من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: شكرًا لجميع طاقم العمل، والممثلين، كانت تجربة رائعة وأتمني أن يستمتع الجميع بهذه السلسلة.

وكشفت الفنانة غادة عادل عن كواليس تصوير مسلسلها الجديد حالة خاصة والذى يعرض حاليا على منصة WATCH IT.



وأضافت غادة عادل فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن مسلسل حالة خاصة كان بالنسبة لها تحد كبير خاصة وأنها سبقت وقدمت شخصية المحامية من قبل فى مسلسل الميزان.

وتابعت غادة أنها منذ قراءتها للسيناريو لأول مرة أعجبت جدا بالشخصية، وقررت تقديمها لما فيها من تحد لموهبتها الفنية، لكونها تقدم المحامية بشكل مختلف عن شخصية نهي فى مسلسل الميزان.



وأوضحت غادة أنها تلقت دعم كبير من جميع فريق عمل المسلسل وعلى راسهم المخرج عبد العزيز النجار والذى تعتبره من أهم أسباب نجاح المسلسل حتى الآن.



ومسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

وعلى صعيد أخر ، قالت الفنانة غادة عادل ، خلال حضورها أولي حفلات ليالي مصرية سعودية " التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية خلال الأيام الماضية ، أنها مبسوطة جدا و سعيدة بالتعاون بين مصر و السعودية و إنه يعطي املا بأن الفترة القادمة هتكون افضل و هيكون في إنتاج أكثر و التعاون المصري السعودي شئ مهم جدا.

وأضافت: "السعودية طول عمرها بتحب الفن المصرى وإحنا طول الوقت بنروح المهرجانات في السعودية، وشايفين ازاى تطوروا، والتعاون بين الطرفين هيكون مثمر، ومبسوطة جدا بالاحتفالية وإننا هنسمع أغانى حلوة من الكينج محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس".