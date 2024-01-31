بعد نجاح مسلسل "حالة خاصة" .. غادة عادل توجه رسالة لجمهورها

أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بنجاح مسلسل “حالة خاصة” وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غادة عادل صورًا لها بصحبة فريق العمل من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: شكرًا لجميع طاقم العمل، والممثلين، كانت تجربة رائعة وأتمني أن يستمتع الجميع بهذه السلسلة.

وكشفت الفنانة غادة عادل عن كواليس تصوير مسلسلها الجديد حالة خاصة والذى يعرضه حاليا على منصة WATCH IT.

وأضافت غادة عادل فى تصريح خاص لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة كان بالنسبة لها تحدي كبير خاصة وأنها سبقت وقدمت شخصية المحامية من قبل فى مسلسل الميزان.



وتابعت غادة أنها منذ قرأتها للسيناريو لأول مرة أعجبت جدا بالشخصية، وقررت تقديمها لما فيها من تحدي لموهبتها الفنية، لكونها تقدم المحامية بشكل مختلف عن شخصية نهي فى مسلسل الميزان.



وأوضحت غادة أنها تلقت دعم كبير من جميع فريق عمل المسلسل وعلى راسهم المخرج عبد العزيز النجار والذى تعتبره من أهم أسباب نجاح المسلسل حتى الآن.



ومسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

وعلى صعيد أخر ، تنتظر الفناة غادة عادل طرح أحدث أفلامها السينمائية “أهل الكهف ” خلال صيف 2024.

وطرح القائمون على فيلم "أهل الكهف" البوسترات الرسمية الفردية لنجوم الفيلم، وذلك بعد الانتهاء من تصويره في شهر أغسطس 2023، ليتصدر كل نجم بوستر خاص به، بدءا من خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة