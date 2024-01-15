تحدي لموهبتي .. غادة عادل تتحدث عن حالة خاصة

كشفت الفنانة غادة عادل عن كواليس تصوير مسلسلها الجديد حالة خاصة والذى يعرضه حاليا على منصة WATCH IT.



وأضافت غادة عادل فى تصريح خاص لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة كان بالنسبة لها تحدي كبير خاصة وأنها سبقت وقدمت شخصية المحامية من قبل فى مسلسل الميزان.





وتابعت غادة أنها منذ قرأتها للسيناريو لأول مرة أعجبت جدا بالشخصية، وقررت تقديمها لما فيها من تحدي لموهبتها الفنية، لكونها تقدم المحامية بشكل مختلف عن شخصية نهي فى مسلسل الميزان.



وأوضحت غادة أنها تلقت دعم كبير من جميع فريق عمل المسلسل وعلى راسهم المخرج عبد العزيز النجار والذى تعتبره من أهم أسباب نجاح المسلسل حتى الآن.



مسلسل رمضان 2024



وعن أعمالها الجديدة أكدت غادة عادل أنها تصور حاليا مسلسلها الجديد لانش بوكس للعرض فى موسم رمضان القادم وهو قصة مستوحاه من مسلسل عالمي يحمل اسم good grils.



تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .



