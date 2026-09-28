الاتصالات تطلق حملات ميدانية للتوعية بخدمات اطمن واطمن على الآخر لحماية الأطفال

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، أن الجهاز ينفذ حملات ميدانية ورقمية لتعريف أولياء الأمور بخدمات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، تستهدف أماكن تجمعهم، ومنها المولات والمكتبات والمدارس، إلى جانب حملات التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" تتيحان حجب المواقع والتطبيقات والمحتويات غير الملائمة للفئات العمرية للأطفال، فيما تتضمن "اطمن على الآخر" حماية إضافية من مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ولي الأمر المسجل الخط باسمه يمكنه الاشتراك مجانًا خلال الفترة التجريبية عبر تطبيق شركة المحمول أو من خلال فروعها، مؤكدًا أن قوائم المحتوى غير الملائم يتم تحديثها تلقائيًا دون حاجة لتدخل ولي الأمر.