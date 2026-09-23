أسعار باقات الإنترنت اليوم.. فودافون وأورنج وWE وإي آند

تحظى أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر باهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من الطلاب والموظفين على خدمات الإنترنت في الدراسة والعمل اليومي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد تتزايد عمليات البحث عن أسعار الباقات المتاحة وسعاتها المختلفة، إلى جانب أسعار كروت الشحن وقيمة الرصيد الذي تمنحه بعض الفئات.

وتشمل الأسعار المتداولة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 مجموعة من باقات الإنترنت وأنظمة المحمول التي تقدمها شركات فودافون وإي آند مصر وأورنج وWE، بالإضافة إلى باقات WE Nitro المخصصة للإنترنت فقط، كما تتضمن القائمة أسعار كروت الشحن بمختلف فئاتها والقيمة التي تمنحها بعض الكروت من رصيد.

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ما أسعار باقات الإنترنت من فودافون اليوم؟

توفر فودافون مجموعة من باقات الإنترنت الشهرية التي تناسب مختلف الفئات والاستخدامات، وتتنوع الباقات من حيث حجم سعة الإنترنت والسعر، وتأتي أبرز الأسعار الواردة في القائمة على النحو الآتي.

باقة 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها.

باقة 3000 ميجابايت بسعر 69 جنيه.

باقة 6000 ميجابايت بسعر 120 جنيها.

باقة 18000 ميجابايت بسعر 300 جنيه.

ولا تقتصر خيارات فودافون على الباقات الشهرية الواردة في القائمة، إذ توفر الشركة أيضا باقات يومية وأسبوعية وباقات مخصصة للاستخدام المكثف.

ما أسعار باقات الإنترنت من إي آند مصر؟

توفر شركة إي آند مصر باقات «سوبر كونكت»، التي تتضمن خيارات متنوعة للإنترنت وأنظمة المحمول، وتبدأ بعض الباقات من أسعار مختلفة وفق طبيعة الخدمة والوحدات أو البيانات المتاحة.

وتشمل القائمة باقات كنترول التي تبدأ من 52 جنيها وتمنح وحدات للمكالمات والإنترنت، إلى جانب باقات حكاية إنترنت المخصصة للبيانات بأسعار تبدأ من 46 جنيها شهريا.

كما تتضمن الخيارات باقات سوبر كونكت الإضافية للإنترنت التي تبدأ من 10.5 جنيه أسبوعيا، بالإضافة إلى أنظمة إميرالد للفواتير التي تبدأ من 375 جنيها شهريا، مع مزايا حصرية مثل دقائق التجوال والخدمات الترفيهية وإضافة أفراد العائلة.

وتقدم الشركة أيضًا باقات أخرى بسعات وأسعار مختلفة تناسب الاستخدام المتوسط والمكثف.

ما أسعار باقات أورنج GO اليوم؟

تقدم أورنج من خلال باقات GO عدة خيارات للمستخدمين، وتختلف السعات والأسعار وفق كل باقة، وتضم القائمة أبرز الخيارات الآتية.

باقة 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها.

باقة 6000 ميجابايت بسعر 120 جنيها.

باقة 12000 ميجابايت بسعر 225 جنيها.

وتتيح الشركة أيضا باقات إضافية بسعات مختلفة تناسب احتياجات العملاء، بما يوفر خيارات أخرى للمستخدمين وفق احتياجاتهم من خدمات البيانات.

ما أسعار باقات WE للموبايل؟

تضم باقات WE تظبيط أنظمة تمنح وحدات يمكن استخدامها للدقائق والإنترنت، وتختلف قيمة استهلاك الوحدات بحسب الشبكة التي يتم إجراء المكالمة إليها، إذ إن الدقيقة إلى شبكة WE تساوي وحدة واحدة، بينما الدقيقة إلى الشبكات الأخرى تساوي 5 وحدات.

وتأتي باقة تظبيط 46 بسعر 46 جنيهًا شهريًا، وتمنح 1250 وحدة، وكود الاشتراك هو: 66046#.

وتأتي باقة تظبيط 58 بسعر 58 جنيهًا شهريًا، وتمنح 2250 وحدة، وكود الاشتراك هو: 66058#.

أما باقة تظبيط 105 فسعرها 105 جنيهات شهريًا، وتمنح 5250 وحدة، وكود الاشتراك هو: 660105#.

ما أسعار باقات WE Nitro للإنترنت فقط؟

تخصص WE باقات Nitro للإنترنت فقط، وتكون صالحة لمدة 28 يومًا، وتشمل القائمة مجموعة من الخيارات التي تختلف في حجم البيانات الممنوحة لكل باقة.

Nitro 10 تمنح 625 ميجابايت.

Nitro 20 تمنح 1350 ميجابايت.

Nitro 40 تمنح 3250 ميجابايت.

Nitro 70 تمنح 6250 ميجابايت.

Nitro 100 تمنح 10 آلاف ميجابايت.

Nitro 200 تمنح 23 ألفا و500 ميجابايت.

Nitro 450 تمنح 56 ألف ميجابايت.

وتتيح هذه الباقات خيارات متعددة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى خدمة الإنترنت فقط، مع اختلاف حجم البيانات بين كل فئة وأخرى، بينما تحدد مدة الصلاحية لكل باقات WE Nitro في القائمة بـ28 يومًا.

ما أسعار كروت الشحن اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026؟

تتضمن قائمة الأسعار المتداولة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 أسعارا مختلفة لكروت الشحن، بداية من الفئات الأقل وحتى الفئات الأعلى، وجاءت الأسعار على النحو الآتي.

كارت 13 جنيها أصبح بـ15 جنيها.

كارت 16.5 جنيه أصبح بـ19 جنيها.

كارت 19.5 جنيه أصبح بـ22.5 جنيه.

كارت 26 جنيها أصبح بـ30 جنيها.

كارت 100 جنيه أصبح بـ115 جنيها، ويمنح رصيدا بقيمة 70 جنيها.

كارت 200 جنيه أصبح بـ230 جنيها، ويمنح رصيدا بقيمة 140 جنيها.

كارت 300 جنيه أصبح بـ345 جنيها.

وتأتي أسعار كروت الشحن ضمن أكثر البيانات التي يبحث عنها مستخدمو شبكات المحمول بالتزامن مع متابعة أسعار الباقات، خاصة أن اختيار نظام الاتصال لا يرتبط فقط بسعر الباقة، وإنما يرتبط أيضا بحجم الإنترنت والوحدات التي يحصل عليها المستخدم مقابل القيمة المدفوعة.

كيف تختلف أسعار باقات الإنترنت والموبايل بين الشركات؟

تتنوع خيارات الإنترنت والموبايل بين شركات الاتصالات الأربع الواردة في القائمة، إذ تقدم فودافون باقات شهرية تبدأ من 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها وتصل إلى 18000 ميجابايت بسعر 300 جنيه، بينما تقدم أورنج من خلال باقات GO خيارات تبدأ من 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها، وتصل إلى 12000 ميجابايت بسعر 225 جنيها.

أما إي آند مصر فتقدم باقات كنترول وحكاية إنترنت وسوبر كونكت وأنظمة إميرالد، في حين تقدم WE باقات تظبيط التي تجمع بين وحدات المكالمات والإنترنت، إلى جانب باقات Nitro المخصصة للإنترنت فقط والصالحـة لمدة 28 يومًا.

ما أهم أسعار باقات الإنترنت التي يبحث عنها العملاء اليوم؟

تتضمن أبرز الأسعار الواردة في قائمة اليوم باقة 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها من فودافون، وباقة 3000 ميجابايت بسعر 69 جنيه، وباقة 6000 ميجابايت بسعر 120 جنيها، وباقة 18000 ميجابايت بسعر 300 جنيه، إلى جانب باقات أورنج GO التي تشمل 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها، و6000 ميجابايت بسعر 120 جنيها، و12000 ميجابايت بسعر 225 جنيها.

كما تشمل قائمة WE مجموعة باقات Nitro التي تبدأ من Nitro 10 وتمنح 625 ميجابايت، وتصل إلى Nitro 450 التي تمنح 56 ألف ميجابايت، بينما تتنوع باقات إي آند مصر بين خدمات الإنترنت والمكالمات والفواتير.

وتوفر هذه القائمة للمستخدمين صورة مجمعة عن أسعار باقات الإنترنت والموبايل وكروت الشحن المتداولة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، مع اختلاف السعات والخدمات بين كل شركة وأخرى، بما يساعد الباحث عن باقة مناسبة على معرفة الأسعار والخيارات المتاحة أمامه وفق البيانات الواردة في القائمة.