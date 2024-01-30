انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

روجت منصة نتفليكس عن عرض الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا» في عام 2024 الجاري .

وكشف البرومو الرسمي للمسلسل عن انضمام النجم ظافر عابدين لبطولة المسلسل أمام النجمة هند صبري.

و مسلسل البحث عن علا ، من بطولة هند صبري التي تؤدي دور"علا" كما ينضم ظافر العابدين للموسم الجديد .

المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد. المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتوّلت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.

وعلى صعيد أخر ، أعربت الفنانة هند صبري خلال الأيام الماضية ،عن سعادتها بترشح فيلمها “بنات ألفة” للقائمة النهائية في جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي، وهي القائمة التي تضم ثلاثة أفلام أخرى معه.

وقالت أن “هذا إنجاز عالمي يكمل به الفيلم مسيرته الناجحة منذ عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي”.

وتسافر النجمة هند صبري لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز الاوسكار العالمية في هوليود يوم ١٠ من مارس المقبل.

وكان الفيلم قد فاز مؤخرا بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر ليواصل به سلسلة نجاحاته العالمية، حيث استطاع الفوز قبلها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان جوثام الدولي وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما.

وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية.

الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي.

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.