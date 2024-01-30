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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

للعرض في 2024.. ظافر العابدين ينضم لـ البحث عن علا الموسم الثاني

مسلسل البحث عن علا
مسلسل البحث عن علا

 أعلنت منصة نتفليكس عن تفاصيل مسلسل "البحث عن علا" في موسمه الثاني، من بطولة الممثلة  "هند صبري"، حيث سينضم إليها الفنان "ظافر العابدين".


كشفت نتفليكس عن تشكيلتها الجديدة من المحتوى للعام 2024، التي تضم مجموعة واسعة من الأعمال المشوّقة، منها أعمال جديدة كليًا، وأخرى تعود بمواسم جديدة بعد أن كسبت قلوب الجمهور.

ومن المقرر طرح الموسم الثاني من  مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، حيث تستقبل المدرسة العام الدراسي الجديد مع فصل يضم طالبات متفوقات ووجوهًا جديدة. المسلسل إنتاج فيلمزيون و من إبداع وإخراج "تيما الشوملي"، و كتابة وتأليف "تيما الشوملي" و"شيرين كمال" مع "إسلام  الشوملي".

ويطرح في موسمه الثاني الكثير من القصص والأسرار عن حياة  طالبات من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويَعِد بالكثير من الأحداث المشوّقة والتحولات الكبيرة. ورغم تبدّل الأدوار وتصاعد التحديات والتقلّبات المفاجئة في العلاقات، يأتينا المسلسل بملامحه التي اعتدنا عليها ولاقت نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول.

كما سيتم طرح الموسم الثاني إيضاً من مسلسل البحث عن علا ، من بطولة  هند صبري  التي تؤدي دور"علا" كما ينضم  ظافر العابدين للموسم الجديد  .

المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

 تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد. المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتوّلت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.

 البحث عن علا

كما يطرح الفيلم السعودي مسامير جونيور تعود الشخصيات المحببة التي تعرّفنا إليها في مسلسل "محافظة مسامير" إلى الشاشات هذا العام في فيلم الرسوم المتحركة "مسامير جونيور" بطرافتها البارعة وطابعها الفريد من الفكاهة. 

وفي هذا الفيلم المستوحى من المسلسل، سنرى نفس الشخصيات المحبوبة غريبة الأطوار وهم أطفال بعمر 6 سنوات، حيث يخوض "طرّاد" و"سلتوح" و"سعد" مغامرة شيّقة بحثًا عن الجنة بعد أن حذرهم مُدرّسهم من عواقب تصرفاتهم المؤذية كأطفال، ليتوصّلوا في نهاية المطاف إلى أن فعل الخير هو السبيل لتجنب مصير غير محبب. الفيلم من  كتابة "عبد العزيز المزيني" وإخراج و"مالك نجر". ومن المقرر عرضه خلال العام 2024.

بالاضافة الى مسلسل الصفقة من الكويت ويعود العمل  في موسم ثانٍ على نتفليكس، بمشاركة نفس الوجوه المألوفة، وهي "منى حسين" و"روان مهدي" و"محمد المنصور" و"حسين المهدي" و"فيصل العمري" وآخرون. المسلسل من إخراج "جاسم المهنا" وإنتاج "عبدالله بوشهري"، وكتابة "نادية أحمد" و"آن سوبيل" و"آدم سوبيل" و"رولان حسن"، ويتناول قصة "فريدة" و"منيرة" اللتين نجحتا في شقّ طريقهما في سوق الأسهم الكويتي في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن هل تستطيعان مواصلة تقدمهما بعد أن أصبح لديهما موطىء قدم في العمل أم ستخسران كل ما ناضلتا لتحقيقه.

وفيلم شهر زي العسل من الكويت وهو رومانسي كوميدي يتناول قصة الزوجين "حمد" و"نور"، اللذين يجدان نفسيهما في زواج عاصف ينطوي على الكثير من المنعطفات غير المتوقعة. يستكشف الفيلم تعقيدات الحب وتأثير الفرص الثانية، ليأخذنا في رحلة جميلة عن الحب والحياة، ويطلعنا على ما يتعرض له الزوجان من مواقف غريبة ناجمة عن سوء الفهم أو اكتشاف الاختلافات الشاسعة بينهما. الفيلم للكاتب "إياد صالح"، من بطولة "نور الغندور" و"محمود بوشهري"، ومن إخراج "إيلي السمعان". ومن المقرر عرضه على نتفليكس قريبًا.

وفيلم بسمة هو فيلم سعودي جديد من إنتاج نتفليكس، وهو أول عمل إخراجي للنجمة السعودية الشابة "فاطمة البنوي". يتطرق الفيلم لموضوع حسّاس ومختلف، ألا وهو الصحة النفسية. والجدير بالاهتمام هو أن "البنوي" ستلعب دور بطلة الفيلم "بسمة"، إلى جانب كتابتها وإخراجها له.

يتناول الفيلم قصة شابة سعودية تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة.

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