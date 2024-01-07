على طريقة صعيدي في الجامعة الأمريكية.. غادة عادل وحسن أبو الروس بفيديو ساخر

نشرت الصفحة الرسمية ل"عرب وود" ، فيديو كوميدي بين الفنانة غادة عادل وحسن أبو الروس وهى تعيد تمثيل إحدى المشاهد الشهيرة التي كانت تجمعها بالفنان محمد هنيدي بفيلم “صعيدي فى الجامعة الأمريكية”.

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وتمكن مسلسل “حالة خاصة”، لفنانة غادة عادل والفنان طه الدسوقي من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، بعد طرحه بساعات قليلة .

واحتل مسلسل حالة خاصة المركز الأول في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرح حلقتين فقط.

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقي وأحمد طارق وحسن أبو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

وأحيا الفنان والمطرب حسن أبو الروس احتفالية راس السنة 2024 داخل أحد المراكب النيلية بالزمالك بحضور كامل العدد من الشباب ممن هم فوق ال 18 عام بالإضافة الى السياح العرب والأجانب.

وأشعل أبو الروس الحفل بمجرد صعوده على خشبة المسرح وسط فرقته الموسيقية والاستعراضية وقدم العديد من أغانيه الشهيرة منها "كل الناس" ، " لما باجي" ،"مليونير" ،" فلتت" ،"كل البنات" .. بالإضافة الى أغنيته الجديدة "فوق" والتي حصدت المزيد وهتافات وصيحات الإعجاب وكان ضمن الحضور أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل "بطن الحوت" و الذي يشارك ابو الروس فى بطولته.



كما حرص أبو الروس على المشاركة فى صباح ليلة راس السنة باحتفالية خيرية اقامتها مؤسسة 180 ل 400 طفل من الأيتام من مناطق اكتر من خمس مناطق فقيرة مختلفة مثل مصر القديمة و عزبة الهجانة و عزبة خير الله و من دور أيتام منها دار أولادي وذلك داخل مدرسة نيو جينيريشن على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وحضر ابو الروس بدون مقابل متبرعا بأجره واشاع البهجة وسط الايتام من الأطفال المحتاجين بأغانيه المميزة علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة وقام بالتصوير وديد.

وكان الفنان والمطرب حسن أبو الروس قد أحيا مؤخرا واحدة من أقوى حفلات النسخة الربعة من مهرجان ميدل بيست 2023 ساوندستورم الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة 200 فنان عربي وعالمي قدموا أجمل الأغاني، والمقطوعات الموسيقية، على 8 مسارح ضمن فعاليات أكبر مهرجانا للموسيقي في الشرق الأوسط، وأكثرها إثارة في المنطقة.

وحضر أبو الروس حفل ميدل بيست بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وكان لمشاركته بالمهرجان اهتماما إعلاميا من قبل القنوات الفضائية ووسائل الإعلام العربية والأجنبية.