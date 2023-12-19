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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عادل وطه الدسوقى يتصدران بوسترات مسلسل «حالة خاصة».. شاهد

صدى البلد

طرحت منصة watch it بوسترات مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانة غادة عادل والفنان طه الدسوقى استعدادا للعرض قريبا.

وانتهى الفنان طه دسوقي منذ أيام قليلة  من تصوير مشاهد مسلسل حالة خاصة بالتعاون مع الفنانة غادة عادل، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة watch it الرقمية.

وأعلن طه دسوقي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن الانتهاء من تصوير مسلسل “حالة خاصة”، قائلا: «تمت بحمد الله، فركش مسلسل "حالة خاصة"، إخراج عبد العزيز النجار، كتابة مهاب طارق، وهيتعرض قريب جدا على «watchit»، يارب يعجبكوا».

طه دسوقي يشارك فى فعاليات ذكرى حرب أكتوبر 

وشارك طه دسوقي مؤخرا فى الندوة التثقيفية التى أقامتها القوات المسحلة احتفالا بمرور  خمسين عاما على حرب أكتوبر.

ووجه طه دسوقي التحية لصناع فيلم «خمسون عامًا عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، الذي ساهم في تخليد وتوثيق ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وهو النصر الأهم والأغلى بتاريخ مصر. 

أحدث أعمال طه دسوقي 

ويعرض لطه حاليا فيلم “فوي فوي فوي” بمشاركة النجم محمد فراج وبيومي فؤاد وبسنت شوقي.

إيرادات فيلم “فوي فوي فوي”

وتمكن الفيلم المصري “فوي فوي” من المنافسة ضمن قائمة الأعمال السينمائية الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية لهذا الأسبوع.

وتواجد “فوي فوي” كفيلم مصري وحيد داخل القائمة التي ضمت عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، حيث احتل المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع.

يأتي هذا بالتزامن مع اختيار فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” بأغلبية تصويتات لجنة اختيار الأفلام المصرية لتمثيل البلاد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 بعد عرضه في دور العرض في جميع أنحاء مصر والعالم العربي.

وحظي بإشادة واسعة النطاق واهتمام إعلامي كبير، كما تصدر الفيلم حديث السوشيال ميديا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السينما.

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