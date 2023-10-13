القدس عاصمة فلسطين.. طه دسوقي يعلن دعمه للقضية

أعلن الفنان طه دسوقي دعمه الكامل لفلسطين وشعبها وذلك بعد الاعتداءات التى يتعرضون لها من الجانب الإسرائيلي.



ونشر طه على صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام صورة للعلم الفلسطيني وعلق عليه قائلا: فلسطين حرة، القدس عاصمة فلسطين.





طه دسوقي يشارك فى فعاليات ذكرى حرب أكتوبر

وشارك طه دسوقي مؤخرا فى الندوة التثقيفية التى أقامتها القوات المسحلة احتفالا بمرور خمسون عاما على حرب أكتوبر.



ووجه الفنان طه دسوقي التحية لصناع فيلم «خمسون عامًا عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، الذي ساهم في تخليد وتوثيق ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وهو النصر الأهم والأغلى بتاريخ مصر.

وأكد طه دسوقي خلال حديثه في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن كتابة التاريخ بالفترة الحالية أصبحت متاحة لأي شخص وسط التطور الكبير في التكنولوجيا.

أحدث أعمال طه دسوقي

ويعرض لطه حاليا فيلم فوي فوي فوي بمشاركة النجم محمد فراج وبيومي فؤاد وبسنت شوقي.





ايرادات فيلم فوي فوي فيو

وتمكن الفيلم المصري “فوي فوي” من المنافسة ضمن قائمة الأعمال السينمائية الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية لهذا الأسبوع.

وتواجد “فوي فوي” كفيلم مصري وحيد داخل القائمة التي ضمت عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، حيث احتل المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع.

يأتي هذا بالتزامن مع اختيار فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” بأغلبية تصويتات لجنة اختيار الأفلام المصرية لتمثيل البلاد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 بعد عرضه في دور العرض في جميع أنحاء مصر والعالم العربي.

وحظي بإشادة واسعة النطاق واهتمام إعلامي كبير، كما تصدر الفيلم حديث السوشيال ميديا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السينما.