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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنتوا مش عايزين تشغلوني بس أنا هرجع.. رسالة غامضة من حورية فرغلي

صدى البلد

قالت الفنانة حورية فرغلي أنها تستعد لتقديم عمل مسرحي جديد للأطفال خلال الفترة المقبلة.

وأضافت حورية فرغلي فى تصريحات إذاعية:أنها حرمت من الأطفال لأن هذه إرادة ربنا ، لذلك قررت أن تقدم لأول مرة عمل مسرحي ، وسيكون مختص للأطفال ، وهو تقديم شخصية "رايبونزل"، وسيتم العرض عقب عيد الفطر.

واستكملت حورية فرغلي، أنها لم يعرض عليها أعمال قوية منذ فترة طويلة ولا أحد يريد تقديم الأعمال الهامة لها مثل ما قدمت سابقا من أعمال.
معلقة: "أنتوا مش عايزين تشغلوني بس أنا هرجع وهروح للأطفال اللى بيحبوني".

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نشرت الفنانة حورية فرغلى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن فيه عن تحقيقها حلم حياتها.

وقالت حورية فرغلى : سبب سعادتي بكره هتعرف المفاجأة اللي دخلت حياتي .. انا اسعد انسانه الحمدلله حلم حياتي بيتحقق.
ولم تكشف حورية فرغلى عن أى تفاصيل أخرى كما شوقت الجمهور ومتابعيها بأن مفاجاتها ستكشف عنها غدا.

وقد نشرت الفنانة حورية فرغلي فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، ثاني حلقات يوميات حورية وميدو التى قد أعلنت عنها خلال الايام الماضية.

وظهرت حورية فرغلي فى الفيديو ، وهى تتناول الشيكولاتة ، ليرد عليها الأخر ، معلقًا: أنا شبعت ،هو دا غدانا انهاردة ولا ايه.

وقد روجت حورية فرغلي خلال الأيام الماضية ، عن طرح سلسلة حلقات بشكل يومي تدعي “ يوميات حورية وميدو” ، بمشاركة شاب من خارج الوسط الفني

.
وتصدر اسم الفنانة حورية فرغلي، والإعلامي العراقي نزار الفارس، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الفترة الماضية، بعدما تم تداول الحديث عن العلاقة بينهما.


كانت الفنانة حورية فرغلي قد أوضحت في تصريحات سابقة عن رغبة الإعلامي العراقي نزار الفارس، في الزواج منها، لكنها رفضت رغم إلحاحه على الأمر، حيث قالت:
«نزار بكى بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته».


بعد تداول تصريحات الفنان حورية فرغلي، نفى فراس الأمر قائلاً في تصريحات تليفزيونية:
«فين أنا بكيت على الواتس أب، ولا على التليفزيون، ولا في اللقاء.. عاوزها تحدد فين أنا بكيت بالضبط، أتمنى توضح ذلك، أنا أتشرف إني أبكي بدل الدموع دم لأن حورية نجمة كبيرة، بس الموضوع مش كدة»، موضحًا أن حورية عندما قابلته في منزلها أعطته قبلة على خده الأيسر والأيمن، وبعدها قامت بمصافحته بكل أدب واحترام وجلسا لمدة ساعة كاملة.


ظهرت الفنانة حورية فرغلي، والإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد نشر الفيديو الأخير الذي جمعهما للصلح قبل أيام قليلة من عيد الحب، حيث أهدى الفارس وردة ومصحف لـ حورية، لحل كل الخلافات التي حدثت الفترة الماضية والإعلان عن صلحها.


أكد نزار الفارس على أن العلاقة التي تجمعه بينه وبين حورية فرغلي علاقة صداقة فقط لا غير، قائلاً:
«إحنا أصدقاء ومفيش أي حاجة بينا، وأنا أحبها وأحترمها، والوطن العربي كله يحترم حورية فرغلي، وأنتي غالية وعزيزة»، وهي العبارة التي أنهت شائعات الارتباط بعد الأزمة التي حدثت ونفتها حورية بعد صور وفيديوهات نشرها العراقي تصدرت التريند بإرتباطهما.


وأوضح الفارس أن أنباء ارتباطهما سويًا ما هي إلا كلمات لطيفة في حلقة تليفزيونية تم بثها على الهواء مباشرة، حيث قالت حورية «محدش هيرضى يتجوزني»، ليرد الفارس قائلاً « أنا بدي على الهواء»، لتوافق حورية وقالت أنا مستنية الدبل، وقام الثنائي الرقص على الهواء مباشرة، لينتهي الأمر عند تلك الرقصة دون أن يكون هناك .
 

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