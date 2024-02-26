عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلم حياتى.. حورية فرغلى تكشف عن مفاجأة كبيرة

حورية فرغلى
حورية فرغلى

نشرت الفنانة حورية فرغلى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن فيه عن تحقيقها حلم حياتها.

وقالت حورية فرغلى : سبب سعادتي بكره هتعرف المفاجأة اللي دخلت حياتي .. انا اسعد انسانه الحمدلله حلم حياتي بيتحقق.

ولم تكشف حورية فرغلى عن أى تفاصيل أخرى كما شوقت الجمهور ومتابعيها بأن مفاجاتها ستكشف عنها غدا.

حورية فرغلى 

وقد نشرت الفنانة حورية فرغلي فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، ثاني حلقات يوميات حورية وميدو التى قد أعلنت عنها خلال الايام الماضية.

وظهرت حورية فرغلي فى الفيديو ، وهى تتناول الشيكولاتة ، ليرد عليها الأخر ، معلقًا: أنا شبعت ،هو دا غدانا انهاردة ولا ايه.

وقد روجت حورية فرغلي خلال الأيام الماضية ، عن طرح سلسلة حلقات بشكل يومي تدعي “ يوميات حورية وميدو” ، بمشاركة شاب من خارج الوسط الفني.

وتصدر اسم الفنانة حورية فرغلي، والإعلامي العراقي نزار الفارس، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تم تداول الحديث عن العلاقة بينهما.

كانت الفنانة حورية فرغلي قد أوضحت في تصريحات سابقة عن رغبة الإعلامي العراقي نزار الفارس، في الزواج منها، لكنها رفضت رغم إلحاحه على الأمر، حيث قالت:

«نزار بكى بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته».

بعد تداول تصريحات الفنان حورية فرغلي، نفى فراس الأمر قائلاً في تصريحات تليفزيونية:

«فين أنا بكيت على الواتس أب، ولا على التليفزيون، ولا في اللقاء.. عاوزها تحدد فين أنا بكيت بالضبط، أتمنى توضح ذلك، أنا أتشرف إني أبكي بدل الدموع دم لأن حورية نجمة كبيرة، بس الموضوع مش كدة»، موضحًا أن حورية عندما قابلته في منزلها أعطته قبلة على خده الأيسر والأيمن، وبعدها قامت بمصافحته بكل أدب واحترام وجلسا لمدة ساعة كاملة.

ظهرت الفنانة حورية فرغلي، والإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد نشر الفيديو الأخير الذي جمعهما للصلح قبل أيام قليلة من عيد الحب، حيث أهدى الفارس وردة ومصحف لـ حورية، لحل كل الخلافات التي حدثت الفترة الماضية والإعلان عن صلحها.

أكد نزار الفارس على أن العلاقة التي تجمعه بينه وبين حورية فرغلي علاقة صداقة فقط لا غير، قائلاً:

«إحنا أصدقاء ومفيش أي حاجة بينا، وأنا أحبها وأحترمها، والوطن العربي كله يحترم حورية فرغلي، وأنتي غالية وعزيزة»، وهي العبارة التي أنهت شائعات الارتباط بعد الأزمة التي حدثت ونفتها حورية بعد صور وفيديوهات نشرها العراقي تصدرت التريند بإرتباطهما.

وأوضح الفارس أن أنباء ارتباطهما سويًا ما هي إلا كلمات لطيفة في حلقة تليفزيونية تم بثها على الهواء مباشرة، حيث قالت حورية «محدش هيرضى يتجوزني»، ليرد الفارس قائلاً « أنا بدي على الهواء»، لتوافق حورية وقالت أنا مستنية الدبل، وقام الثنائي الرقص على الهواء مباشرة، لينتهي الأمر عند تلك الرقصة دون أن يكون هناك ارتباط حقيقي.

الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي أفلام حورية فرغلى اعمال حورية فرغلي اخبار حورية فرغلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يسجل جريمة منتصف النيل

فيلم رحلة 404 يعرض فى 12 دار سينما بأمريكا .. اعرف التفاصيل

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

بعد انقطاع سنتين.. نسرين طافش تعود إلى رياضتها المفضلة |فيديو

وليد توفيق يكشف سر إهداء أغنية مملكتي لزوجته جورجينا رزق

وفاة منتج مسلسل عائلة الحاج متولي وتشييع الجثمان بالسيدة نفيسة.. تفاصيل

إيرادات الأفلام.. صدمة نور النبوى والفيشاوى مهدد بالسحب

فى ذكراه.. خلاف أحمد عقل وعادل إمام انتهى بالمستشفى| اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

العاهل الأردني يحذر من خطورة هجوم الإحتلال على رفح

جائزة ضخمة.. كم سيحصل الفائز من نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟

الحكومة تعلن طرحا عالميا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

مبلغ خرافي لـ بطل كأس مصر بين الأهلي والزمالك .. إعلامي شهير يكشف

الجيش الإسرائيلي : لبنان يطلق عشرات الصواريخ على الجولان

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ