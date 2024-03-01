عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح برومو جديد لمسلسل أشغال شقة لهشام ماجد وأسماء جلال

مسلسل اشغال شقة
مسلسل اشغال شقة

طرحت قناة MBC برومو جديد لمسلسل أشغال شقة لهشام ماجد وأسماء جلال استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024.

وكشف البرومو الجديد عن قصة أحداث المسلسل والتى تنطلق داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا فى مصلحة الطب الشرعي وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

تصوير مسلسل اشغال شقة

 

ويواصل فريق العمل استكمال التصوير، بالتزامن مع اقتراب الموسم الرمضاني، وكانت أسماء جلال قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس "أشغال شقة"، حيث ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد، وهما يؤديان بعض الحركات الطريفة.

مُسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفي غريب، وآخرين ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

قناة mbc أشغال شقة هشام ماجد اسماء جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

الجو هيقلب..الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد اعتزالها.. أمل حجازي تخلع الحجاب

شافوني برقص.. سميرة سعيد تكشف سرا من طفولتها

سميرة سعيد تكشف أسرارا عن حياتها الشخصية ونجاحاتها

موعد ومكان عزاء الفنان فادي إبراهيم

أخبار الفن: سبب عدم دفن فادي إبراهيم وأول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

بعد تصدره موقع اكس .. طرح البرومو الثاني لمسلسل العتاولة

تيتا وفلة.. عنبة ينشر صورة رفقة هنادي مهنا في كواليس عتبات البهجة

فادي إبراهيم.. تعرف على سبب عدم دفنه حتى الآن

ترشيحاتنا

ويبقى الأثر .. القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد

هزة أرضية تضرب تركيا تزامنا مع منتدى يضم 20 رئيس دولة و90 وزيرا

نقل مسئولين بـ رى الإسماعيلية من مواقعهم بسبب التقاعس عن العمل

الصحة في غزة: استشهاد 193 فلسطينيا وإصابة 920 خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير

الفصائل الفلسطينية بموسكو تتوافق على إجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من غزة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية نقابة المهندسين العادية.. وهذا جدول الأعمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستانها الجرئ| ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها

روجينا تستعرض أناقتها بفستان ساحر| شاهد

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

العثور على ثعبان شديد السمية في مكان غير متوقع بغرفة نوم

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ