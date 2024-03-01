طرح برومو جديد لمسلسل أشغال شقة لهشام ماجد وأسماء جلال

طرحت قناة MBC برومو جديد لمسلسل أشغال شقة لهشام ماجد وأسماء جلال استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024.



وكشف البرومو الجديد عن قصة أحداث المسلسل والتى تنطلق داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا فى مصلحة الطب الشرعي وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

تصوير مسلسل اشغال شقة

ويواصل فريق العمل استكمال التصوير، بالتزامن مع اقتراب الموسم الرمضاني، وكانت أسماء جلال قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس "أشغال شقة"، حيث ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد، وهما يؤديان بعض الحركات الطريفة.

مُسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفي غريب، وآخرين ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.