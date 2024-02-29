إلهام شاهين: كريم وعز أهم فنانين بمصر ..ونجومية غادة ورانيا لم تتراجع

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “نايت شيفت”، المذاع عبر إحدى القنوات العراقية، حيث كشفت عن رأيها في عدد من الموضوعات.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تري أن الفنان كريم عبد العزيز سيكون الأهم خلال شهر رمضان القادم من خلال مسلسله الحشاشين .

واستكملت إلهام شاهين حديثها، “كريم عبد العزيز وأحمد عز هما أكبر نجمين في مصر لأنهما الأعلي إيرادات حاليا”.

وتابعت إلهام شاهين حديثها قائلة : ليس صحيح أن نجومية رانيا يوسف وغادة عبد الرازق تراجعت في السنوات الأخيرة وكل منهما لهما مسلسل خلال شهر رمضان القادم .

وكان آخر أعمال الهام شاهين هو “حكاية ألفريدو”، من مسلسل “55 مشكلة حب”، والذي دارت أحداثه في إطار 15 حلقة وحقق نجاحًا كبيرًا.

العمل قام ببطولته كل من إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندا موسى، وإنجي كيوان، وفتوح أحمد، وروان الغابة، وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عصام نصار.

وحققت “حكاية ألفريدو” نجاحا كبيرا مع الجمهور، خاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصاب سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.