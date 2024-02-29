عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين: كريم وعز أهم فنانين بمصر ..ونجومية غادة ورانيا لم تتراجع

الهام شاهين
الهام شاهين

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “نايت شيفت”، المذاع عبر إحدى القنوات العراقية، حيث كشفت عن رأيها في عدد من الموضوعات. 

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تري أن الفنان كريم عبد العزيز سيكون الأهم خلال شهر رمضان القادم من خلال مسلسله الحشاشين . 

واستكملت إلهام شاهين حديثها، “كريم عبد العزيز وأحمد عز هما أكبر نجمين في مصر لأنهما الأعلي إيرادات حاليا”.  

وتابعت إلهام شاهين حديثها قائلة : ليس صحيح أن نجومية رانيا يوسف وغادة عبد الرازق تراجعت في السنوات الأخيرة وكل منهما لهما مسلسل خلال شهر رمضان القادم . 

إلهام شاهين: رفضت ارتداء الحجاب وأقبل مشهد قبله أو مايوه حاليا

إلهام شاهين: أشعر بالقلق تجاه تذبذب حلا شيحة.. وكنت أتمنى استمرار حنان ترك

وكان آخر أعمال الهام شاهين هو “حكاية ألفريدو”، من مسلسل “55 مشكلة حب”، والذي دارت أحداثه في إطار 15 حلقة وحقق نجاحًا كبيرًا. 

 

العمل قام ببطولته كل من إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندا موسى، وإنجي كيوان، وفتوح أحمد، وروان الغابة، وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عصام نصار. 

وحققت “حكاية ألفريدو” نجاحا كبيرا مع الجمهور، خاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصاب سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز مسلسل “55 مشكلة حب”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

ترشيحاتنا

الصحة تعلن تسجيل مصر أقل معدلات في الإصابة بالدرن

مسؤول أممي: الهجوم على رفح الفلسطينية سيلحق أضرارا كبيرة بالمدنيين

الرهائن وهجمات حزب الله.. وزير الدفاع الأمريكي يعقد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي

تصل لـ30.. الأرصاد تحذر من موجة ارتفاع في الحرارة ذروتها هذا الموعد

بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني بمطار القاهرة

الحماية الاجتماعية على رأس جلسات الحوار الاقتصادي في ختام فعالياته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

غريبة ولافتة.. ميس حمدان تصدم متابعيها بأحدث إطلالاتها

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

فيديو

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ