نادية مصطفى: جثمان حلمي بكر يظل في الثلاجة حتى وصول نجلهl خاص

أكدت الفنانة القديرة نادية مصطفي ان المشكلة التي نشبت خلال الساعات الماضية حول استلام جثمان الفنان الراحل حلمي بكر ودفنه بين زوجته وشقيقه تم حلها .

وقالت نادية مصطفي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : كان هناك مشكلة بالفعل وتم حلها ، حيث قامت أسرته بإستلامه ، وسيظل فى الثلاجة الى ان يصل ابنه غدا .

وكانت قد كشفت الفنانة القديرة نادية مصطفى عن سبب عدم تحديد موعد نهائي لجنازة الفنان القدير حلمي بكر بعد وفاته خلال الساعات الماضية .

وقالت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : حتي الان لم يحدد موعد نهائي لتشييع جثمان الفنان الراحل حلمي بكر ، بسبب إصرار نجله على حضور الجنازة وتوديع والده ، حيث من المقرر ان يصل الي مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة الرابعة الا ربع .

ومن المقرر أن يتم دفن في مقابر الوفاء والأمل بالقاهرة ، وأن تكون وصلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة .