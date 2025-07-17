موضوع تافه.. هالة صدقي ترد على حملة ممنهجة ضدها

حرصت الفنانة هالة صدقي، على الرد على حملة سلبية ممنهجة ضدها من قبل أحد الشخصيات العامة.

وكتبت هالة صدقي عبر انستجرام: “شكرا لكل من دافع عني في غيبتي وبعتذر اني بتكلم في موضوع تافه بس للأسف مضطره علشان شبابنا اللي لسه علي اول الطريق ولهم مواقع اخبارية وصحفية ياخدوا بالهم بعد كده في نشر اي اخبار لانهم هيورطوا نفسهم في مسائلات قانونية، انتوا الآن تمتهنوا اشرف واهم في بلاط صاحبه الجلالة ولذلك لابد ان تكون صادق وأمين ومحترم وعفيف وتتأكد من الاخبار قبل نشرها وعلشان محدش يكسر عينك لازم تحترم هذه المهنة لان سمعتك اهم من اغرائات لانها مش هترجع ، شكرا اسفة للاطالة”.

هالة صدقي تتهم شخصا بالتشهير

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة هالة صدقي اتهمت فيه شخصا بالتشهير بها، وذكرت أنه أساء لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.