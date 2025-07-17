يسرا تعتذر عن حضور جنازة وعزاء والدة هند صبري لهذا السبب

نعت الفنانة يسرا، والدة الفنانة هند صبري، عبر حسابها الشخصي في انستجرام.

وكتبت يسرا عبر الاستوري: “إنا لله وإنا اليه راجعون، خالص عزائي لصديقتي وحبيبتي الفنانة هند صبري في وفاة والدتها ربنا يصبرك على هذا الفراق الأليم ويتغمدها بواسع رحمته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان، أعتذر لعدم تواجدي لسفري خارج مصر”.

يسرا على انستجرام

ورحلت عن عالمنا، منذ قليل والدة الفنانة هند صبري، بحسب ما أعلن والدها عبر موقع" إكس".

ومن المقرر ان يتم دفن والدة الفنان هند صبري غدًا.

ومن المقرر ان تقوم الفنان هند صبري بتصوير مسلسلها الجديد عسل أحمر خلال الفترة القادمة .

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.