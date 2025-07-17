قلبي معاكي في وجعك.. رامي إمام ينعى والدة الفنانة هند صبري

نعى المخرج رامي إمام، داليندا القلعي، والدة الفنانة هند صبري، التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، موجّهًا لها كلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكتب رامي إمام: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. توفّيت إلى رحمة الله السيدة داليندا القلعي، والدة حبيبتي وأختي هند صبري، قلبي معاكي في وجعك يا حبيبتي، مفيش أصعب من فُراق الأم، بس أكيد هي في مكان أحسن، ودعواتك هتوصلها وتنوّر لها طريقها. ربنا يرحمها ويصبّرك ويقوّيكي يا هند".

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس 17 يوليو 2025، والدة الفنانة هند صبري، ومن المقرر تشييع جثمانها غدا الجمعة في تونس.