محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

أكد الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة، أن متحف التشريح الآدمي بالكلية يضم مجموعة نادرة من العينات التشريحية المصنفة بحسب أجزاء الجسم ومحفوظة بطريقة احترافية.

وقال الفحار، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المتحف يمثل مصدرًا مميزًا للتعلم لكل الطلاب، سواء في المراحل الأولى أو الدراسات العليا، إذ يتيح الاطلاع على تفاصيل دقيقة مثل عضلات اليد ولوح الكتف وغيرها من الأجزاء الحيوية.

وتابع وكيل كلية طب المنصورة، أن المتاحف الحقيقية للتشريح تظل ذات قيمة كبيرة رغم التقدم في المحاكاة والتصوير الطبي الرقمي، مؤكّدًا أن تنظيم المتحف والإضاءة والقطع النادرة فيه يوفر تجربة تعليمية مكثفة للطلاب والجراحين على حد سواء.