مرأة ومنوعات

اكسري روتين السفرة آخر الأسبوع بشوربة المكرونة بالخبز المحمص

شوربة مكرونة
شوربة مكرونة
اسماء محمد

تعد شوربة المكرونة من الأكلات غير التقليدية التي يمكن تقديمها في نهاية الأسبوع كوجبة خفيفة وسريعة وشهية.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة المكرونة للشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة المكرونة

 مكرونة مسلوق

بطاطس مكعبات مسلوق

بصل مفروم

ثوم

جزر مبشور

كوسة مكعبات مسلوقة

صلصة طماطم

ملح 

فلفل أسود 

بهارات

كركم

بقدونس

خبز شامي محمص مثلثات

طريقة عمل شوربة المكرونة

في حلة بها زيت على النار شوحى البصل والثوم وضعي عليهم الجزر والكوسة والبطاطس والتوابل والملح والفلفل حسب الرغبة.

اضيفي صلصة الطماطم ثم عصير الليمون ثم ضعي باقي المكونات عند تمام النضج.

قدمي شوربة المكرونة ساخنة مع الخبز المحمص والمخلل وبالهنا والشفا.

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
اكثر اللحوم صحيًا
