أكاديمية : يجب زيادة معدلات الوعي في الأطفال بأهمية تواجد التخطيط المستقبلي

أكدت الدكتورة امل السيد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن العالم انتبه لأهمية التخطيط المستقبلي، مضيفة:" هناك تطور كبير في مستويات التكنولوجيا والإنتاج العلمي ".



وقالت السيد في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك أسباب سياسية واستراتيجية دفعت العالم لدراسة علم المستقبل والتخطيط المستقبلي ".



وتابعت " لابد من زيادة معدلات الوعي لدى الأطفال بأهمية تواجد التخطيط المستقبلي وعلى الأسرة ان تقوم بتوعية أبنائهم بأهمية التخطيط للحاضر والمستقبل ".



وأكملت امل السيد :"هناك مراكز بحثية ضخمة على مستوى العالم لدراسة علم المستقبليات خاصة في الولايات المتحدة والصين ".

ولفتت أمل السيد :" الصين تسيطر على العالم تكنولوجيا واقتصاديا وهذا الامر لم يكن عشوائيا ".