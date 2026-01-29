قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أكاديمية : يجب زيادة معدلات الوعي في الأطفال بأهمية تواجد التخطيط المستقبلي

أستاذة الصحافة بكلية الإعلام
أستاذة الصحافة بكلية الإعلام
هاني حسين

أكدت الدكتورة امل السيد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن  العالم انتبه لأهمية التخطيط المستقبلي، مضيفة:" هناك تطور كبير في مستويات التكنولوجيا والإنتاج العلمي ".


وقالت السيد في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك أسباب سياسية واستراتيجية دفعت العالم لدراسة علم المستقبل والتخطيط المستقبلي ".


وتابعت " لابد من زيادة معدلات الوعي لدى الأطفال بأهمية تواجد التخطيط المستقبلي وعلى الأسرة ان تقوم بتوعية أبنائهم بأهمية التخطيط للحاضر والمستقبل ".


وأكملت امل السيد :"هناك مراكز بحثية ضخمة على مستوى العالم لدراسة علم المستقبليات خاصة في الولايات المتحدة والصين ".

ولفتت أمل السيد :"  الصين تسيطر على العالم تكنولوجيا واقتصاديا وهذا الامر لم يكن عشوائيا ". 

