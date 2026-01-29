قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة التصدي لأعمال البناء المخالف للتخطيط العمراني

أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد على ضرورة التصدي لأعمال البناء المخالف للتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية بدون ترخيص، وفرض الانضباط وسيادة القانون.

واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، قام حي وسط الاسكندرية، بإيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بشارع الإسكندر الأكبر والتحفظ على المعدات ومواد البناء، وهدم إيقاف أعمال مخالفة بمطعم بشارع جواد حسني لفتح المطعم علي شقتين سكنيتين ومنور العقار، وإيقاف أعمال تكسير وحفر بدون ترخيص بمحل بشارع الاعشى بالحضرة البحرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

ورصد حي ثان المنتزة، أعمال بناء مخالفة بعقار بعزبة البرنس، عبارة عن شدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الأرضي، وتم على الفور إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية للأعمدة، و إحالة المخالفة للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وتمكنت وحدة الإزالة الفورية بحي شرق، من فك وإزالة أعمال الحدادة والنجارة لسقف مخالف عقار بمنطقة عزبة سكينة والتحفظ على كمية من الأخشاب، وإيقاف اعمال بناء مخالف لعدد 2 متغير مكاني بعزبة أبيس الثانية بالظهير الريفي للحي.

و نفذ مركز ومدينة برج العرب، حملة لإزالة فورية لبناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن سور على مساحة ١٠٠٠م بشارع الموزع بنطاق برج العرب القديم.

وأهابت رئاسة مركز ومدينة برج العرب، بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء وتقنين الاوضاع، مؤكدة على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي للتعديات على املاك الدولة ولظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعد على املاك الدولة،ومحاولات البناء بدون ترخيص في مهدها.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد التصدي لأعمال البناء المخالف للتخطيط العمراني المتغيرات المكانية بدون ترخيص فرض الانضباط وسيادة القانون

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تعليم الشرقية

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

هاتف شاومي

سعر ومواصفات xiaomi 17 pro max.. عدسة عائمة وبطارية لها بعمر طويل

شراكة

شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز حلول التصنيع المحلي لزيوت المحركات الأصلية

ام جى 6 موديل 2021

إم جى 6 سيدان سعرها 750 ألف جنيه

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

