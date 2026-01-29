محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة التصدي لأعمال البناء المخالف للتخطيط العمراني

أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد على ضرورة التصدي لأعمال البناء المخالف للتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية بدون ترخيص، وفرض الانضباط وسيادة القانون.

واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، قام حي وسط الاسكندرية، بإيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بشارع الإسكندر الأكبر والتحفظ على المعدات ومواد البناء، وهدم إيقاف أعمال مخالفة بمطعم بشارع جواد حسني لفتح المطعم علي شقتين سكنيتين ومنور العقار، وإيقاف أعمال تكسير وحفر بدون ترخيص بمحل بشارع الاعشى بالحضرة البحرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

ورصد حي ثان المنتزة، أعمال بناء مخالفة بعقار بعزبة البرنس، عبارة عن شدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الأرضي، وتم على الفور إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية للأعمدة، و إحالة المخالفة للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وتمكنت وحدة الإزالة الفورية بحي شرق، من فك وإزالة أعمال الحدادة والنجارة لسقف مخالف عقار بمنطقة عزبة سكينة والتحفظ على كمية من الأخشاب، وإيقاف اعمال بناء مخالف لعدد 2 متغير مكاني بعزبة أبيس الثانية بالظهير الريفي للحي.

و نفذ مركز ومدينة برج العرب، حملة لإزالة فورية لبناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن سور على مساحة ١٠٠٠م بشارع الموزع بنطاق برج العرب القديم.

وأهابت رئاسة مركز ومدينة برج العرب، بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء وتقنين الاوضاع، مؤكدة على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي للتعديات على املاك الدولة ولظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعد على املاك الدولة،ومحاولات البناء بدون ترخيص في مهدها.